Καρδίτσα – Λαύριο: Γύρισε σπίτι… κι έσπασε το ρόδι

Οι Θεσσαλοί πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα, στην επιστροφή τους στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης».

Η Καρδίτσα κατάφερε στην πρώτη της εφετινή αναμέτρηση στο «σπίτι» της, το κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης», να «σπάσει το ρόδι» στην Α1 Ανδρών/Basket League. Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου, που είχε... ξεσπιτωθεί λόγω των προβλημάτων που είχε δημιουργήσει στην έδρα της η κακοκαιρία «Daniel», συνέτριψε με 84-68 το Λαύριο, για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος, πανηγυρίζοντας την πρώτη εφετινή νίκης της και υποχρεώνοντας τους φιλοξενούμενους στην πέμπτη ήττα τους.

Ένα σεμιναριακό σε άμυνα και επίθεση πρώτο ημίχρονο, ήταν αρκετό για τους γηπεδούχους για να βάλουν τις βάσεις της επιτυχίας. Μάλιστα, η Καρδίτσα έτρεξε ένα εντυπωσιακό σερί 16-0(!) από το 11΄ έως το 17΄, εκτοξεύοντας τη διαφορά στους 20 πόντους (39-19) και... ξενοιάζοντας. Η ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη προσπάθησε στο δεύτερο ημίχρονο να επιστρέψει, μείωσε στους 7 πόντους, αλλά οι Θεσσαλοί βρήκαν και πάλι ρυθμό και δεν αγχώθηκαν μέχρι το φινάλε.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Τζόρνταν Σάιμπερτ με 17 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ νταμπλ νταμπλ σε πόντους (11) και ασίστ (10) πέτυχε ο Μάρεκ Κλάσεν. Από το Λαύριο ξεχώρισε ο Ντέιβιντ ΝτεΤζούλιους με 16 πόντους και 7 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 21-14, 46-29, 62-52, 84-68

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πιτσίλκας, Θεονάς, Λουλουδιάδης

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Νίκος Παπανικολόπουλος): Γουάιτ 12, Μπιουκάναν 6 , Κλάσεν 11 (2) , Σμιθ 12, Καμπερίδης 6 (2), ΜακΚάλουμ 3 (1), Δίπλαρος 7, Χρηστίδης 8, Αβδάλας 2, Σάιμπερτ 17 (1).

ΛΑΥΡΙΟ (Κώστας Μέξας): Μουρ 9 (1), Χέλεμς 5, Ντε Τζούλιους 16 (1), Καββαδάς 10, Θόρτον 9 (3), Θόρτον 9 (3), Καστανέδα 13 (3), Γκρόμοβς 3, Σπρίντζιος, Παπαδάκης 3 (1), Οικονομόπουλος.

