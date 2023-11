Αθλητικά

Ο Σοφοκλής Σχορτσιανίτης στο νοσοκομείο

Εκτάκτως στο νοσοκομείο διακομίστηκε ο Σοφοκλής Σχορτσιανίτης.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε το βράδυ του Σαββάτου ο Σοφοκλής Σχορτσιανίτης.

Ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας διεκομίστηκε στο «Αλεξάνδα», λόγω υψηλής πίεσης, ενώ είχε και εμετούς.

Ο 38χρονος πρώην αθλητής έχει υποβληθεί σε εξετάσεις και η κατάσταση της υγείας του παραμένει σταθερή.

