Ταϊλάνδη - Γάμος: Γαμπρός σκότωσε νύφη, πεθερά και κουνιάδα στην δεξίωση

Ασύλληπτη τραγωδία στον γάμο ενός 29χρονου και μιας 44χρονης. Πως η χαρά κατέληξε σε δράμα. Τι έκανε ο δράστης μετά την τριπλή δολοφονία.

Με αίμα βάφτηκε ο γάμος ενός 29χρονου και μιας 44χρονης στην Ταϊλάνδη καθώς ο γαμπρός για άγνωστο λόγο άνοιξε πυρ σκότωσε τη σύζυγό του, την 62χρονη μητέρα της και την 38χρονη αδερφή της πριν να στρέψει το όπλο στον εαυτό του και να αυτοκτονήσει.

Δράστης της τραγωδίας ο Τσατουρόνγκ Σουκσούκ ο οποίος ήταν παραολυμπιονίκης και πρώην στρατιωτικός.

Από τις σφαίρες του 29χρονου στον γάμο που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο τραυματίστηκαν και δύο καλεσμένοι ένας εκ των οποίων στη συνέχει κατέληξε, σύμφωνα με το protothema.gr.

Σύμφωνα με αστυνομική πηγή που επικαλείται το BBC, o 29χρόνος «ήταν υπό την επήρεια ουσιών την ώρα των πυροβολισμών» ενώ τα όπλα και τα πυρομαχικά τα είχε αγοράσει νόμιμα πριν από έναν χρόνο.

Ταϊλανδικά μέσα μεταφέρουν μαρτυρίες σύμφωνα με τις οποίες το ζευγάρι καβγάδισε κατά τη διάρκεια της γαμήλιας εκδήλωσης ενώ πληροφορίες θέλουν τον 29χρονο να αισθάνεται ανασφαλής για τη διαφορά ηλικίας με την 44χρονη.

Ο 29χρονος είχε ακρωτηριαστεί εν ώρα αποστολής με ομάδα του στρατού που περιπολεί τα σύνορα της Ταϊλάνδης. Το ζευγάρι συζούσε τα τελευταία τρία χρόνια.

