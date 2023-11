Κοινωνία

Σαλαμίνα: Ιερέας συνελήφθη για βιασμό ανήλικου

Η καταγγελία η οποία οδήγησε στη σύλληψη του θρησκευτικού λειτουργού.

Ένας 68χρονος ιερέας σε εκκλησία της Σαλαμίνας συνελήφθη μετά από καταγγελία ανήλικης για βιασμό.

Το παιδί, που είναι κάτω από 12 ετών, έκανε την καταγγελία τον Οκτώβριο και οι καταγγελλόμενες πράξεις έλαβαν χώρα από τον περασμένο Ιανουάριο έως τον περασμένο Ιούνιο.

Πρόκειται για Έλληνα παλιοημερολογίτη, ο οποίος είχε συλληφθεί για παρόμοιες πράξεις και στο παρελθόν.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Συνελήφθη μεσημβρινές ώρες χθες (Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2023) σε νησί του Αργοσαρωνικού, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 68χρονος ημεδαπός που τυγχάνει θρησκευτικός λειτουργός, διωκόμενος με ένταλμα για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο που δε συμπλήρωσε τα (12) έτη, κατ’ εξακολούθηση.

Ειδικότερα, το ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε βάσει σχηματισμού δικογραφίας και καταγγελίας που είχε προηγηθεί τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με την οποία σε μη επακριβώς προσδιορισθέντα χρόνο κατά το χρονικό διάστημα από Ιανουάριο έως Ιούνιο του τρέχοντος έτους, ο κατηγορούμενος προέβη στις ανωτέρω αξιόποινες πράξεις.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του και στο χώρο που ασκούσε τα θρησκευτικά του καθήκοντα, κατασχέθηκαν ψηφιακά μέσα, το περιεχόμενο των οποίων θα ερευνηθεί από τα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Επισημαίνεται ότι ο 68χρονος έχει συλληφθεί για ακόμη μια φορά σε προγενέστερο χρόνο για ομοειδή αδικήματα.

Ο συλληφθείς οδηγείθηκε στον Εισαγγελέα Πειραιώς, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη.

