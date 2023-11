Κοινωνία

Νεανική παραβατικότητα - Οικονόμου: Συνεχείς οι δράσεις της ΕΛΑΣ (εικόνες)

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιάννης Οικονόμου, βρέθηκε το βράδυ της Κυριακής στους δρόμους της Κηφισιάς και συνομίλησε με Αξιωματικούς και στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Γιάννης Οικονόμου, βρέθηκε το βράδυ της Κυριακής (26/11) στους δρόμους της Κηφισιάς και συνομίλησε με Αξιωματικούς και στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας που βρίσκονται στο πεδίο, συμβάλλοντας δραστικά στην αποτροπή και καταστολή φαινομένων βίας και παραβατικότητας ανηλίκων.

Η εμφανής αστυνόμευση έχει ενισχυθεί σημαντικά με στοχευμένες συνεχείς δράσεις τον τελευταίο μήνα στην περιοχή, όπως και σε πολλούς άλλους Δήμους της Αττικής, ειδικά τις μέρες και στα σημεία όπου παρατηρείται, με βάση τα στοιχεία, συχνότητα περιστατικών. Συγκεκριμένα, τις τρεις προηγούμενες μέρες -Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή- υλοποιήθηκαν στοχευμένες δράσεις σε Γλυφάδα, Ηλιούπολη, Νέα Ιωνία, Νέο Ηράκλειο, Πάρκο Τρίτση και Κολωνό. Με αναδιάταξη και αναπροσανατολισμό των δυνάμεων, η αστυνόμευση έχει καταστεί πιο αποτελεσματική, κάτι που διαπιστώθηκε και από τις συνομιλίες με αστυνομικούς και πολίτες.

Η Αστυνομία καλείται να διαχειριστεί τον τελευταίο κρίκο της αλυσίδας, ωστόσο είναι παρούσα, όπου και όποτε απαιτηθεί, για να εμπεδώσει το αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες, τα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Γιάννης Οικονόμου, δήλωσε:

«Τον τελευταίο μήνα, εφαρμόζοντας το νέο ολιστικό σχέδιο της Ελληνικής Αστυνομίας, έχουμε ενισχύσει την εμφανή αστυνόμευση σε πολλές περιοχές της Αθήνας.

Ειδικά κατά τις ημέρες Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, με στόχο να αντιμετωπίσουμε ακόμη πιο δραστικά τα ζητήματα της βίας και της παραβατικότητας των ανηλίκων, με δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. από διάφορες υπηρεσίες -ΔΙ.ΑΣ., ΟΠΚΕ, Ζ, Δράση, Τροχαία- του Αστυνομικού Τμήματος στην Κηφισιά, και αλλού, βρισκόμαστε σε όσο το δυνατόν περισσότερα σημεία προκειμένου να δράσουμε αποτρεπτικά σε επεισόδια, συμπλοκές, εγκληματικές συμπεριφορές που παρατηρούνται από ομάδες ανηλίκων.

Βεβαίως στην παραβατικότητα των ανηλίκων η ΕΛ.ΑΣ. καλείται να διαχειριστεί τον τελευταίο κρίκο της αλυσίδας, την αποτροπή και την καταστολή.

Πρέπει να γίνει πολύ συστηματική και αποτελεσματική δουλειά σε επίπεδο οικογένειας και σχολείου. Όμως, είμαστε αποφασισμένοι, στο πεδίο των δικών μας αρμοδιοτήτων, να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας, έτσι ώστε να εμπεδωθεί αίσθημα ασφάλειας, τόσο για τα παιδιά, όσο και για τις οικογένειές τους.

Η διασκέδασή τους, η κυκλοφορία τους σε πολυσύχναστα μέρη, να μην εγκυμονεί κινδύνους και να μην συνιστά έστω δυνητική απειλή.

Εδώ, στην Κηφισιά, εξελίσσεται και εφαρμόζεται το σχέδιο αυτό, όχι μόνο στα πολυσύχναστα μέρη, στα σημεία άφιξης και αναχώρησης των παιδιών, αλλά και γενικότερα στις γειτονιές του Δήμου.



Μόνο αυτό το Σαββατοκύριακο ανάλογες δράσεις είχαμε σε πολλούς Δήμους της Αττικής: Στη Γλυφάδα, την Ηλιούπολη, τη Νέα Ιωνία και το Νέο Ηράκλειο, πέριξ των εμπορικών κέντρων, στο Πάρκο Τρίτση, στον Κολωνό, σε διάφορα σημεία της Αθήνας, η ΕΛ.ΑΣ. είναι εκεί και θα είναι εκεί για να κάνει τη δουλειά της για να εμπεδώνει το αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες, τα νέα παιδιά, στις οικογένειές τους».