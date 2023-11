Life

“The 2Night Show” με εκλεκτή παρέα την Δευτέρα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκλεκτοί καλεσμένοι μιλούν για όλους και για όλα με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, κρατώντας μας συντροφιά στον ΑΝΤ1, το πρώτο βράδυ της εβδομάδας.

-

Απόψε, Δευτέρα 27 Νοέμβριου, στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο «The 2Night Show» τον Νίκο Αναστόπουλο. Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, αλλά και προπονητής, θυμάται δυνατές στιγμές της καριέρας του και εξηγεί γιατί ήθελε να «κρεμάσει τα παπούτσια του» μόνο στον Ολυμπιακό.

Πώς πήρε την απόφαση να ξυρίσει το θρυλικό μουστάκι του; Γιατί σταμάτησε το ποδόσφαιρο σε ηλικία 34 ετών; Τι θυμάται από τον Μαραντόνα, με τον οποίο είχε παίξει αντίπαλος; Στη συνέχεια, ομολογεί πώς το πάθος του για την μπάλα τον έκανε να βάλει τον έρωτα σε δεύτερη μοίρα στη ζωή του.

Τέλος, ο «μουστάκιας» των ελληνικών γηπέδων, μιλάει για την καριέρα του ως προπονητής και το τίμημα που έχει πληρώσει γιατί λέει όσα πιστεύει.

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου, για δεύτερη φορά, είναι ο Κωνσταντίνος Λουκόπουλος. Ο αγαπημένος αρχαιολόγος μάς ταξιδεύει στον θαυμαστό κόσμο της μυθολογίας και δίνει μια νέα εκδοχή στην ερμηνεία της.

Υπήρχαν βρικόλακες στην ελληνική μυθολογία; Πώς προέκυψε η φράση «Σκύλες της λύσσας», που έλεγε η Πέγκυ Καρρά στη σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης»; Ποιος ήταν ο πρώτος λυκάνθρωπος; Τι απέγινε η Ωραία Ελένη και πόσο όμορφη ήταν στ’ αλήθεια; Απάτησε ποτέ η Ήρα τον Δία; Αυτά, και ακόμα περισσότερα σε μια «μυθική» συζήτηση.

Για 8η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Νight Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Νight Show»: Κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 24:00.

#The2NightShow

Δείτε το trailer:

Συντελεστές:

Head of Production: Αντώνης Μάτσος

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

Υπεύθυνος Καλεσμένων: Μανώλης Σκοπελίτης

Ειδήσεις σήμερα:

Ανταρκτική: Αποκολλήθηκε παγόβουνο τρεις φορές όσο η Νέα Υόρκη

Ναυάγιο στη Λέσβο: Η διάσωση του ναυτικού και οι έρευνες για τους αγνοούμενους (βίντεο)

Γαλλία: Νεκρός άνδρας από αδέσποτη σφαίρα στο κρεβάτι του