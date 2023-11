Αθλητικά

F1 - GP Άμπου Ντάμπι: Ο Φερστάπεν έγραψε Ιστορία στην “μαγική σεζόν”

Το φινάλε του πρωταθλήματος των 23 αγώνων, τους οποίους οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού απόλαυσαν αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ANT+ είχε την “υπογραφή” του Μαξ Φερστάπεν.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Formula 1, ολοκληρώθηκε χθες, Κυριακή 26 Νοεμβρίου, με το 23ο Grand Prix στο Άμπου Ντάμπι, το οποίο μεταδόθηκε ζωντανά και αποκλειστικά από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+, και είχε νικητή για άλλη μια φορά τον Ολλανδό Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος πήρε την 19η νίκη σε 22 αγώνες, γράφοντας ιστορία σε μία χρονιά όπου η Red Bull έχασε μόνο μία φορά!

ΟΣΑ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΟ 23Ο GRAND PRIX ΣΤΟ ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Ο τελευταίος αγώνας του φετινού πρωταθλήματος τα είχε όλα στο Max! Ο Φερστάπεν, που εκκινούσε από την pole, διατήρησε το προβάδισμα στην πρώτη στροφή παρά την προσπάθεια του Λεκλέρκ. Ο Ολλανδός φέτος, σε μια χρονιά που δεν έχει προηγούμενο, πήρε την 19η νίκη σε 22 αγώνες και μόνο μία φορά, στη Σιγκαπούρη, δεν κατάφερε να ανέβει στο βάθρο, ενώ ήταν επικεφαλής σε 1.003 γύρους αγώνα φέτος. Αριθμοί ασύλληπτοι, που δύσκολα θα επαναληφθούν στην ιστορία της Formula 1.

Δείτε το σχετικό video με τη χθεσινή νίκη του Μαξ Φερστάπεν:





Πίσω από τον Ολλανδό δόθηκε μεγάλη μάχη για τη 2η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών ανάμεσα σε Ferrari και Mercedes. Μια μάχη που κρίθηκε στη λάθος στρατηγική, που ακολούθησαν οι κόκκινοι με τον Σάινθ. Ο Ισπανός δεν κατάφερε να δώσει βαθμούς στην ιταλική ομάδα, οπότε οι 18 βαθμοί της 2ης θέσης, που πήρε ο Λεκλέρκ, δεν έφταναν για να γίνει η ανατροπή. Αυτό συνέβη, γιατί ο Ράσελ κατάφερε να πάρει την 3η θέση, εκμεταλλευόμενος την ποινή που δόθηκε στον Πέρεζ για την επαφή που είχε με τον Νόρις.

Μετά το τέλος του αγώνα ο Μαξ Φερστάπεν δήλωσε: «Απίστευτη σεζόν. Συγκινήθηκα μετά την καρό σημαία, καθώς ήταν η τελευταία φορά που καθόμουν στο μονοθέσιο, που μου έχει δώσει πολλά. Φυσικά, είμαι πολύ περήφανος που κέρδισα και στον τελευταίο αγώνα. Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Red Bull, ήταν απλά μια απίστευτη χρονιά. Θα είναι δύσκολο να ξανακάνουμε κάτι παρόμοιο, αλλά σίγουρα το απολαύσαμε φέτος. Φυσικά, θέλεις πάντα να βελτιώνεσαι, αλλά θα δούμε. Δουλεύουμε σκληρά για την επόμενη χρονιά, για να έχουμε ξανά ένα πολύ ανταγωνιστικό μονοθέσιο. Σίγουρα όλες οι άλλες ομάδες θέλουν να μας κερδίσουν. Θέλω να σταθώ λίγο και στους οπαδούς, ήταν απίστευτο. Sold out σε κάθε αγώνα που πήγαμε. Σας ευχαριστούμε πολύ».

Δείτε τις δηλώσεις των Φερστάπεν, Λεκλέρκ και Ράσελ μετά το τέλος του αγώνα εδώ:





Η τελική κατάταξη του 23ου Grand Prix στο Άμπου Ντάμπι έχει ως εξής:

O Φερστάπεν πήρε, επίσης, το τρόπαιο του poleman της χρονιάς από την Pirelli και τον πρωταθλητή στο WRC, Κάλε Ροβάνπερα. Η Formula 1 θα παραμείνει στο Άμπου Ντάμπι για δοκιμές εξέλιξης μέχρι την Τρίτη 28 Νοεμβρίου, με όλες τις ομάδες να διαθέτουν δυο μονοθέσια, ένα για νέους οδηγούς και ένα για δοκιμές ελαστικών. Στις 8 Δεκεμβρίου, στο Μπακού, ο Φερστάπεν θα πάρει το τρόπαιο του πρωταθλητή στο γκαλά της FIA.

Ήταν μία μαγική χρονιά για τον Ολλανδό πιλότο, με ασύλληπτα ρεκόρ, που θα μείνουν στην ιστορία, και ο κόσμος, που κατέκλυσε την πίστα στο Άμπου Ντάμπι, αποθέωσε τον Μάξ Φερστάπεν για τις μοναδικές του επιδόσεις. Δείτε τα σχετικά video:

Οι κορυφαίοι πιλότοι της Formula 1 ανανεώνουν το ραντεβού τους με τους λάτρεις της ταχύτητας στην πίστα του ΑΝΤ1 και του ΑΝΤ1+ για το επόμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, που θα ξεκινήσει στις 2 Μαρτίου 2024 στο Μπαχρέιν.

Το 23ο Grand Prix του φετινού πρωταθλήματος της Formula 1 μεταδόθηκε ζωντανά και αποκλειστικά από το ΑΝΤ1+ και σε μαγνητοσκόπηση από τον ΑΝΤ1. Όσοι δεν κατάφεραν να παρακολουθήσουν live τη συγκλονιστική αναμέτρηση των οδηγών, μπορούν να κάνουν εγγραφή στο antennaplus.gr για να δουν on demand το Grand Prix, αλλά και όλους τους αγώνες του πρώτου τριημέρου δράσης των Formula 1, Formula 2 και Formula 3. Οι συνδρομητές τoυ ANT1+ μπορούν να απολαύσουν τους αγώνες από τον υπολογιστή, το smartphone/tablet και τη Smart TV τους, με ταυτόχρονη θέαση σε δύο συσκευές, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

Επίσης, στο antenna.gr/f1, οι λάτρεις της Formula 1 θα βρουν πολλά αποκλειστικά βίντεο, όλα τα νέα και τις ειδήσεις για τα GP, καθώς άρθρα με την υπογραφή των Τάκη Πουρναράκη και Πάνου Σεϊτανίδη.





