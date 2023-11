Κοινωνία

Ποινικός Κώδικας: Αλλαγές για αυστηρότερες ποινές και επιτάχυνση δικών (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυστηρότερες ποινές για τα βαριά κακουργήματα και υποχρεωτική έκτιση ποινής σε σοβαρά πλημμελήματα, περιλαμβάνουν οι αλλαγές στον ποινικό κώδικα και τον κώδικα ποινικής δικονομίας.

-

Της Λίας Κοντοπούλου, από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1

Το απόγευμα της Τρίτης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης θα παρουσιάσει το νομοσχέδιο που τίθεται άμεσα σε δημόσια διαβούλευση.

Μέχρι τώρα οι αλλαγές στους Κώδικες που φαίνεται να έχουν «κλειδώσει» αφορούν στην επιτάχυνση των δικών αλλά και στην αύξηση της ανώτατης ποινής πρόσκαιρης κάθειρξης από τα 15 στα 20 χρόνια.

Αυτή αφορά στα λεγόμενα βαριά κακουργήματα, όπως βιασμός, απόπειρα βιασμού, εμπρησμός με δόλο και ληστεία.

Το «ταβάνι» πλέον ανεβαίνει κατά πέντε έτη και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνεται και ο χρόνος παραμονής στη φυλακή, έως ότου κάποιος θεμελιώσει δικαίωμα να ζητήσει αποφυλάκιση.

Αλλαγές θα υπάρξουν και στην έκτιση των ποινών για τα πλημμελήματα. Έτσι:

Ποινές φυλάκισης από 1 έτος έως 2 έτη θα μετατρέπονται σε χρηματικές ή σε κοινωφελή εργασία,

Ποινές από 2 έως 3 έτη θα προβλέπουν υποχρεωτικά από 1 έως 6 μήνες έκτισης στη φυλακή και το υπόλοιπο διάστημα θα εξαγοράζεται ή θα μετατρέπεται σε κοινωφελή εργασία,

Ποινές από 3 έτη και πάνω θα σημαίνουν υποχρεωτική έκτιση.

Τέλος, θα θεσπιστεί αυστηρότερο πλαίσιο για αδικήματα ενδοοικογενειακής βίας και ακαταδίωκτο για δασκάλους, καθηγητές, γιατρούς που καταγγέλλουν τέτοια περιστατικά.

Ειδήσεις σήμερα:

Ανδραβίδα: Δάσκαλος “πλήρωσε” με τη ζωή του την αγάπη του για τις καρδερίνες

Ταϊλάνδη - Γάμος: Γαμπρός σκότωσε νύφη, πεθερά και κουνιάδα στην δεξίωση

Σαλαμίνα: Ιερέας συνελήφθη για βιασμό ανήλικου