Ολυμπιακός – Πετρούσεφ: Ολοκληρώθηκε η μεγάλη μεταγραφή

Ο Σέρβος σέντερ με θητεία στο ΝΒΑ αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την front line των Πειραιωτών

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ενίσχυση της front line της με την προσθήκη του Φιλίπ Πετρούσεφ.

Ο Σέρβος σέντερ επιστρέφει στα ευρωπαϊκά παρκέ μετά τη σύντομη θητεία του στο ΝΒΑ, υπογράφοντας με τους «ερυθρόλευκους» τριετές συμβόλαιο συνεργασίας (μέχρι το 2026).

Το who is whο του Πετρούσεφ, όπως το ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός:

Γεννήθηκε: 15/04/2000

Υπηκοότητα: Σερβία

Ύψος: 2.11

Θέση: Σέντερ/Φόργουορντ

Προηγούμενες ομάδες:

Gonzaga (2018-20)

Mega Basket (2020–2021)

Anadolu Efes (2021–2022)

Crvena zvezda (2022–2023)

Philadelphia 76ers (2023)

Sacramento Kings (2023)

Οι περσινοί αριθμοί του...Φέτος στο ΝΒΑ αγωνίστηκε σε μόλις 3 παιχνίδια, ένα με τους Σίξερς και δύο με τους Κινγκς, από τους οποίους αποκτήθηκε μέσω ανταλλαγής με τους Κλίπερς. Τη σεζόν 2022-23 ήταν μέλος του Ερυθρού Αστέρα. Στην Ευρωλίγκα σε συνολικά 34 αγώνες είχε μέσο όρο 10.7 πόντους, 5.2 ριμπάουντ και 0.7 κοψίματα. Στην ΑΒΑ είχε 11.1 πόντους, 5.2 ριμπάουντ, 1.8 ασίστ και 0.8 κλεψίματα.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Διασυλλογικές

Πρωταθλητής Ευρωλίγκας (2021-2022)

Πρωταθλητής Σερβίας (2022-23)

Κυπελλούχος Τουρκίας (2021-22)

Κυπελούχος Σερβίας (2022-23)

Ατομικές

MVP ΑΒΑ (2020-21)

Εθνικές Ομάδες

Ασημένιο μετάλλιο στο Μουντομπάσκετ (2023)

Χρυσό μετάλλιο στο U18 Ευρωμπάσκετ (2017, 2018).

