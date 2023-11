Κοινωνία

Κακοκαιρία - Κάρλα: Φουρτουρνιασμένη λίμνη έχει κατακλύσει τα χωράφια (βίντεο)

Απίστευτες εικονες καταγράφηκαν στην περιοχή που μέχρι πριν απο λίγες εβδομάδες ήταν χωράφια, αλλά πλέον έχει γίνει και πάλι η "λεκάνη" της Κάρλας.

Τρεις μήνες σχεδόν μετά τις πλημμύρες, που «σάρωσαν» τη Θεσσαλία, τα συσσωρευμένα νερά της λίμνης Κάρλα κάνουν όλο και πιο ισχυρό το πλήγμα για την τοπική παραγωγή.

Ανήμποροι αγρότες και κτηνοτρόφοι έρχονται αντιμέτωποι με την ίδια σκληρή εικόνα, όπου οι περιουσίες τους έχουν βαλτώσει κι έχουν «σβηστεί» κυριολεκτικά απ’ το γεωγραφικό χάρτη.

Η Κάρλα θύμιζε φουρτουνιασμένη θάλασσα

Μάλιστα, το περασμένο Σαββατοκύριακο η Κάρλα -λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή- θύμιζε μια απέραντη φουρτουνιασμένη θάλασσα.

Τα κύματα της απαθανάτισε και ανήρτησε στο TikTok νεαρός αγρότης σχολιάζοντας πως «Δεν περιγράφεται με λόγια αυτή η κατάσταση…» κι επιλέγοντας για μουσική υπόκρουση το τραγούδι «Ποιος με βάφτισε σε θολό νερό» του Δημήτρη Μητροπάνου.

Τα μοναδικά στοιχεία, που μαρτυρούν πως στο σημείο υπήρχαν κάποτε χωράφια, οι καλυμμένες απ’ το νερό κολώνες της ΔΕΗ και ο δρόμος που διακόπτεται απότομα.

