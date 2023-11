Πολιτική

Ανδρουλάκης: Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για ιδιωτικό χρέος, κόκκινα δάνεια και πλειστηριασμούς

Ο πρόεδρος του κόμματος παρουσίασε αναλυτικά τις θέσεις που αφορούν ζητήματα «τα οποία υπονομεύουν την κοινωνική συνοχή».

«Για να πάει μπροστά η ελληνική οικονομία και κοινωνία οφείλουμε να τελειώνουμε με τον βραχνά του ιδιωτικού χρέους γιατί η κατάσταση με τα "κόκκινα" δάνεια είναι μη ανατρέψιμη», ανέφερε μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του στους εκπροσώπους κοινωνικών φορέων κατά τη διάρκεια της ειδικής εκδήλωσης για το ζήτημα των "κόκκινων" δανείων και του Ιδιωτικού Χρέους, την οποία διοργάνωσε η Κ.Ο του κόμματος με αφορμή τη συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή.

Πρόσθεσε ότι «το ΠΑΣΟΚ με συνέπεια στέκεται υπεύθυνα, αγκαλιάζοντας τις αγωνίες των πολιτών και προτείνοντας ένα συγκεκριμένο πλαίσιο με προτάσεις που προσφέρουν ελπίδα και σιγουριά, δίνουν μια πραγματικά δεύτερη ευκαιρία αξιοπρέπειας σε όσους πραγματικά την έχουν ανάγκη και θα αναλυθούν με περισσότερες λεπτομέρειες από τους επόμενους ομιλητές».

Ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε πως σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, βρισκόμαστε ξανά στο ίδιο έργο θεατές καθώς οι τράπεζες αντί της διευκόλυνσης των ρυθμίσεων με βάση τις πραγματικές δυνατότητες των δανειοληπτών, προβαίνουν μαζικά στην πώληση των δανείων, και η κυβέρνηση επιμένει σε έναν εξωδικαστικό μηχανισμό, όπου οι πιστωτές δεν υποχρεούνται να συμμετέχουν.

Μίλησε για φαύλο κύκλο κι υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ «όλα αυτά τα χρόνια, μόνο η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, το 2010 κατάφερε να προστατεύσει την πρώτη κατοικία των Ελληνίδων και των Ελλήνων που αποδεδειγμένα δεν είχαν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν το στεγαστικό τους δάνειο καθώς παρά την ασφυκτική πίεση από την Τρόικα το 2010, το ΠΑΣΟΚ θέσπισε τον εμβληματικό νόμο 3869/2010, με αποτέλεσμα να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή».

Σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ενώ προεκλογικά υποσχόταν «Σεισάχθεια», μόλις έγινε κυβέρνηση, άνοιξε διάπλατα την πόρτα στα ξένα funds να αγοράσουν την περιουσία των ελληνικών νοικοκυριών στο 15% με 20% της αξίας τους κι όταν έγινε κυβέρνηση η ΝΔ, κατάργησε πλήρως το θεσμικό πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας.

«Σε αυτή την εξαιρετικά δυσχερή συγκυρία, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής βρίσκεται στο πλευρό της κοινωνίας και ιδίως των πιο ευάλωτων, με ρεαλιστικές προτάσεις», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ προσδιορίζοντας ως πολιτικό στόχο της παρέμβασή του τη προστασία των πραγματικά αδύνατων οφειλετών και δανειοληπτών από την απώλεια της κύριας κατοικίας και την επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών και οφειλετών.

Συγκεκριμένα πρότεινε:

Την επαναφορά του νόμου 3869/2010, με νέα επικαιροποιημένα κριτήρια (εισοδηματικά και αξίας περιουσίας), για τους πραγματικά ευάλωτους, οι οποίοι έχουν αυξηθεί δραματικά, και

Πλαίσιο προσωρινής προστασίας για όσους αποδεδειγμένα είναι ευάλωτοι ή έχει μεταβληθεί ραγδαία η οικονομική τους κατάσταση λόγω των συνεχιζόμενων κρίσεων, ενώ ο δανειολήπτης να μπορεί να ρυθμίσει την οφειλή του και να αντιπροτείνει ρύθμιση και αυτή να αξιολογηθεί.

Επίσης το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ προτείνει οι τράπεζες και οι servicers να υποχρεούνται, πριν τη μεταβίβαση του δανείου ή την πώλησή του στη δευτερογενή αγορά, να κάνουν πρόταση ρύθμισης στον οφειλέτη.

Ειδικά για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ καταθέτει μία βιώσιμη λύση η οποία προβλέπει κατανομή του συναλλαγματικού κινδύνου μεταξύ δανειολήπτη (1/3) και πιστωτικού ιδρύματος (2/3) από την αλλαγή της ισοτιμίας ευρώ-ελβετικού φράγκου με αναδρομική εφαρμογή της κατανομής αυτής από τη στιγμή της υπέρβασης της ισοτιμίας στο 1,4.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ άσκησε δριμεία κριτική στη κυβέρνηση επειδή «επαίρεται ότι η οικονομία «πάει καλά» και οι οικονομικές επιδόσεις της αποτελούν το ακλόνητο -δήθεν- «asset» του κ. Μητσοτάκη». Πρόσθεσε ότι η οικονομική πολιτική για τους εργαζόμενους δεν είναι ούτε υπεύθυνη, ούτε αποτελεσματική, όπως διατείνεται η κυβέρνηση ενώ τόνισε ότι για το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ «η οικονομική ανάπτυξη, οι εξαγωγές, οι επενδύσεις, η ανταγωνιστικότητα, η καινοτομία και η παραγωγικότητα των επιχειρήσεων είναι το μέσο για την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων και της μεσαίας τάξης. Την πραγματική μείωση των ανισοτήτων, την ουσιαστική προστασία των αδυνάμων και την αναγέννηση της ελπίδας ότι η νέα γενιά θα ζήσει καλύτερα από τις γενιές των γονιών της».

Έκανε λόγο για ζοφερό οικονομικό πλαίσιο περιγράφοντας αναλυτικά τις αγκυλώσεις της οικονομική πολιτικής της κυβέρνησης την οποία κατηγόρησε πώς «επιλέγει να φέρει προς ψήφιση ένα νέο φορολογικό νομοσχέδιο, ξεδιπλώνοντας έτσι την κρυφή της ατζέντα που είχε επιμελώς αποκρύψει πριν από τις εκλογές. Ένα νομοσχέδιο, άδικο, αναποτελεσματικό, αναχρονιστικό. Επιβάλλει οριζόντια φορολόγηση και «χαϊδεύει» τους μεγάλους φοροφυγάδες διότι τους επιτρέπει με το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα να είναι νομότυποι, ενώ διαθέτουν πολλαπλάσια πραγματικά εισοδήματα».

«Η Νέα Δημοκρατία προτεραιοποιεί όμως πολιτικές που ωφελούν αυτούς που κατέχουν εκατομμύρια ευρώ μετοχές και τεράστιες περιουσίες», συμπλήρωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

