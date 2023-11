Κοινωνία

Μοναστηράκι: Ανήλικοι έβρισαν κορίτσια και επιτέθηκαν σε περαστικό που επενέβη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας ανήλικος συνελήφθη και ακόμα ένας αναζητείται, μετά από επίθεση σε παρέα κοριτσιών στο Μοναστηράκι.

-

Ένας ανήλικος συνελήφθη μετά από επίθεση που έγινε σε κορίτσια, στην πλατεία Μοναστηρακίου.

Το περιστατικό έλαβε χώρα τη Δευτέρα, όταν δύο αλλοδαποί, ο ένας εκ των οποίων ανήλικος, πλησίασαν παρέα κοριτσιών, τις έβρισαν και τις πρόσβαλαν.

Περαστικός από το σημείο παρενέβη για να σταματήσει το σκηνικό και δέχθηκε επίθεση από τους δύο νεαρούς, οι οποίοι του πήραν και το κινητό.

Αστυνομικοί που έκαναν περιπολία στο σημείο, αντιλήφθηκαν το περιστατικό και συνέλαβαν τον 16χρονο, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει. Ο συνεργός του αναζητείται.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

«Συνελήφθη από ομάδα ΔΡΑΣΗ 16χρονος αλλοδαπός που προέβη σε προσβλητικές για τη γενετήσια ευπρέπεια χειρονομίες σε βάρος ανήλικων κοριτσιών στην πλατεία Μοναστηρακίου

Συνελήφθη, απογευματινές ώρες της 27-11-2023 στην Πλατεία Μοναστηρακίου, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΡΑΣΗ της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 16χρονος αλλοδαπός για πρόκληση σκανδάλου με ακόλαστες πράξεις και κλοπή κατά συναυτουργία. Αναζητείται ο συνεργός του.

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι προσέγγισαν παρέα ανήλικων κοριτσιών στην Πλατεία Μοναστηρακίου και αφού τις εξύβρισαν προέβησαν σε προσβλητικές για τη γενετήσια ευπρέπεια χειρονομίες.

Διερχόμενος νεαρός άνδρας που αντιλήφθηκε το περιστατικό, παρενέβη και στην προσπάθειά του να παύσει τις ενέργειες των δραστών, δέχθηκε χτυπήματα με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του.

Επιπλέον κατά τη διάρκεια του συμβάντος οι δράστες κατάφεραν να αφαιρέσουν το κινητό του.

Αστυνομικοί που εκτελούσαν υπηρεσία σε κοντινό σημείο, προσέγγισαν τους ανωτέρω και παρά την προσπάθεια του 16χρονου να διαφύγει, τον δέσμευσαν και τον οδήγησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Ακροπόλεως, το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

Ειδήσεις σήμερα:

Ομαδικός βιασμός - Κολωνός: Νεαρή καταγγέλλει ότι βιάστηκε από 18 άνδρες

Μύκονος: Πως έγινε το τροχαίο δυστύχημα του δικυκλιστή με την αγελάδα

Αισχροκέρδεια - Σκρέκας: Πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ τα πρόστιμα