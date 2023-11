Αθλητικά

Τσάμπιονς Λιγκ: Σπουδαία νίκη η Λάτσιο, ζωντανή η Σαχτάρ

Ο Ιμόμπιλε έστειλε τη Λάτσιο πιο κοντά στους «16», πάει για «τελικό» η Σαχτάρ στο «Ντραγκάο».

Η κλάση του Τσίρο Ιμόμπιλε «μίλησε» στο τελευταίο δεκάλεπτο κι όχι μόνο... γλίτωσε τη Λάτσιο από μία οδυνηρή «γκέλα» απέναντι στην ουραγό του 5ου ομίλου Σέλτικ στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των ομίλων του Champions League, αλλά με δύο γκολ οδήγησε την ομάδα της Ρώμης σε ένα πολύ σημαντικό τρίποντο με 2-0 κι ακόμη πιο κοντά στην πρόκρισή της στους «16». Οι «λατσιάλι» μάλιστα μπορεί να σφραγίσουν από την Τρίτη (28/11) την πρόκρισή τους στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης, αν η Ατλέτικο Μαδρίτης νικήσει τη Φέγενορντ στο Ρότερνταμ στο ματς που θα ξεκινήσει στις 22:00.

Η Σέλτικ έβαλε... δύσκολα στους Ιταλούς, έχασε σημαντικές ευκαιρίες, όμως ο Ιμόμπιλε με δύο προσωπικά γκολ στο 82' και στο 85' χάρισε τη νίκη στη Λάτσιο και την παρουσία της στην κορυφή του 5ου ομίλου, με έναν αγώνα περισσότερο.

Την ίδια ώρα η Σαχτάρ νίκησε ξανά την Αντβέρπ, αυτή τη φορά με 1-0 στο «Volksparkstadion» του Αμβούργου, έφτασε τους 9 βαθμούς στον 8ο όμιλο κι έβαλε... φωτιά στη μάχη για την πρόκριση. Οι Ουκρανοί θα πάνε πλέον για τον δικό τους «τελικό» σε δύο εβδομάδες στο «Dragao» απέναντι στην Πόρτο, ψάχνοντας μόνο νίκη για να κερδίσουν το εισιτήριο για τους «16».

Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημείωσε στο 12' ο Ματβιλιένκο.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 5ης αγωνιστικής των ομίλων του Champions League για την αγωνιστική περίοδο 2023-24 έχουν ως εξής:

Τετάρτη 29 Νοεμβρίου

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Γαλατασαράι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 19:45

Μπάγερν Μονάχου-Κοπεγχάγη 22:00

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Σεβίλη-Αϊντχόφεν 19:45

Άρσεναλ-Λανς 22:00

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Ρεάλ Μαδρίτης-Νάπολι 22:00

Μπράγκα-Ουνιόν Βερολίνου 22:00

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Μπενφίκα-Ίντερ 22:00

Σοσιεδάδ-Σάλτσμπουργκ 22:00

Τρίτη 28 Νοεμβρίου

5ος ΟΜΙΛΟΣ

Λάτσιο-Σέλτικ 2-0

(82΄, 85΄ Ιμόμπιλε)

Φέγενορντ-Ατλέτικο Μαδρίτης 22:00

6ος ΟΜΙΛΟΣ

Παρί Σεν Ζερμέν-Νιούκαστλ 22:00

Μίλαν-Ντόρτμουντ 22:00

7ος ΟΜΙΛΟΣ

Μάντσεστερ Σίτι-Λειψία 22:00

Γιουνγκ Μπόις-Ερυθρός Αστέρας 22:00

8ος ΟΜΙΛΟΣ

Σαχτάρ Ντόνετσκ-Αντβέρπ 1-0

(12΄ Ματβιλιένκο)

Μπαρτσελόνα-Πόρτο 22:00

