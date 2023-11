Κόσμος

Σιδηροδρομικό δυστύχημα - Ιταλία: Τρένο παρέσυρε φορτηγό (βίντεο)

Τουλάχιστον δύο νεκροί από το απίστευτο σιδηροδρομικό ατύχημα στην Ιταλία. Πώς ακριβώς συνέβη.

Σιδηροδρομικό δυστύχημα σημειώθηκε απόψε στην Καλαβρία της Κάτω Ιταλίας. Επιβατική αμαξοστοιχία παρέσυρε φορτηγό, το οποίο - σύμφωνα με πληροφορίες - είχε ακινητοποιηθεί σε σιδηροδρομική διάβαση.

Από τη σύγκρουση έχασαν την ζωή τους ο οδηγός του φορτηγού και η ελέγκτρια της αμαξοστοιχίας, ενώ έξι από τους συνολικά δέκα επιβάτες τραυματίσθηκαν ελαφρά.

Sono terribili le immagini che arrivano dalla Calabria, sulla linea Sibari - Catanzaro Lido, dove un treno ha impattato un camion che occupava il passaggio a livello. Stiamo monitorando costantemente la situazione.

Il mio cordoglio per il capotreno e l’autista del veicolo,… pic.twitter.com/QE3GiyXC6h — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) November 28, 2023

Τόσο το όχημα όσο και η μηχανή του συρμού τυλίχθηκαν στις φλόγες και καταστράφηκαν ολοσχερώς.

