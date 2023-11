Κοινωνία

Άγιος Δημήτριος: Ληστεία σε κοσμηματοπωλείο

Οι δράστες έσπασαν την τζαμαρία του καταστήματος και άδειασαν τις προθήκες με τα κοσμήματα.

Ληστεία σε κοσμηματοπωλείο στον Άγιο Δημήτριο, σημειώθηκε γύρω στις 4 τα ξημερώματα, στη συμβολή των οδών Πλουτάρχου και Λουκιανού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 4 άτομα που επέβαιναν σε αυτοκίνητο, έσπασαν την τζαμαρία του καταστήματος και αφαίρεσαν μεγάλο αριθμό κοσμημάτων που βρήκαν στις προθήκες, άγνωστης χρηματικής αξίας.

Την αστυνομία ενημέρωσε η 65χρονη ιδιοκτήτρια του κοσμηματοπωλείου με τα στελέχη του τμήματος ασφάλειας της περιοχής να έχουν αναλάβει την έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

