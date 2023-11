Υγεία - Περιβάλλον

“Έλενα Βενιζέλου”: Παύθηκε η Διοικήτρια - “Ξεπάγιασαν” νεογνά, λεχώνες και καρκινοπαθείς

Άμεση μετά τις καταγελίες και την διαπίστωση του προβλήματος, ήταν η απόφαση του Μιχάλη Χρυσοχοϊδη.

"Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη παύεται από τα καθήκοντά της η Διοικήτρια του Γ.Ν ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ", αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπ. Υγείας.

Αιτία φαίνεται πως αποτέλεσαν οι καταγγελίες για ελλιπή θέρμανση σε χώρους του νοσοκομείου με νεογέννητα, λεχωίδες και καρκινοπαθείς, όπως υποστήριξε σε διαμαρτυρία του ο σύλλογος των εργαζόμενος στο «Έλενα Βενιζέλου»

Οι καταγγελίες για την θέρμανση

Χωρίς θέρμανση παραμένει τις τελευταίες ημέρες το κεντρικό κτήριο Α του Νοσοκομείου «Έλενα Βενιζέλου», σύμφωνα με καταγγελία του συλλόγου εργαζομένων. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσαν οι εργαζόμενοι, «το δίκτυο κεντρικής θέρμανσης λόγω παλαιότητας έσκασε με το που πήγαν να το βάλουν σε λειτουργία».

Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει θέρμανση στο κεντρικό κτήριο με αποτέλεσμα να «έχουν ξεπαγιασει το προσωπικό, οι εφημερεύοντες, οι γυναίκες που έχουν βγει από τοκετούς καισαρικές και χειρουργεία, οι ογκολογικοι ασθενείς που περιμένουν για χημειοθεραπείες, προφανώς και τα νεογνά. Αναγκαστικά μεταφέρθηκαν γυναίκες και νεογνά στο Β κτίριο», αναφέρουν οι εργαζόμενοι.

Επιπλέον, με τη βλάβη της θέρμανσης, πλημμύρισαν υπόγεια ισόγεια και έτρεχαν νερά από σωλήνες στους ορόφους.

«Από νερά πλημμύρισε η αίθουσα διάγνωσης του μαστού στο ακτινολογικο με κίνδυνο να καούν καλώδια και μονάδες του καινούργιου μαστογραφου αξίας μισού εκατομμυρίου ευρώ», αναφέρουν οι εργαζόμενοι, οι οποίοι σπεύδουν να διευκρινίσουν ότι δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα επισκευών.

