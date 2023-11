Οικονομία

Επίδομα παιδιού - Α21: πότε ανοίγει η πλατφόρμα για αιτήσεις

Ανακοινώθηκε η ημερομηνία απο την οποία ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού.

Στις 22 Δεκεμβρίου θα είναι διαθέσιμη και πάλι η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το Α21-Επίδομα Παιδιού, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΑ.

Σημειώνεται ότι η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή έως τις 15 Ιανουαρίου 2024.

Ειδικότερα, ο Οργανισμός διευκρινίζει: «Λόγω των αναγκαίων τεχνικών επεξεργασιών για την καταβολή τόσο του έκτακτου επιδόματος αλληλεγγύης κατά την 22η Δεκεμβρίου, όσο και λόγω του γεγονότος ότι την ίδια ημέρα θα γίνει και η καταβολή της 6ης δόσης του επιδόματος παιδιού, δεν θα είναι διαθέσιμη η πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων. Η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη για την υποβολή αιτήσεων έτους 2023 και πάλι, στις 22 Δεκεμβρίου και έως την 15η Ιανουαρίου 2024. Σημειώνεται ότι όσοι δικαιούχοι υποβάλλουν τις αιτήσεις στην προαναφερθείσα χρονική περίοδο, θα λάβουν και την έκτακτη επιδότηση του Επιδόματος Αλληλεγγύης».

