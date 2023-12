Life

ΑΝΤ1: “Όλα σε Τάξη” με την Μαριλένα Πατέρα aka Tidy Guru

Νέα εκπομπή στον ΑΝΤ1 που θα μας βοηθήσει, μαζί με αγαπημένα πρόσωπα, να “μεταμορφώνουμε” τους χώρους και την διάθεση μας.

Κάθε χώρος μπορεί να γίνει πιο λειτουργικός, πιο σύγχρονος και κυρίως... πιο οργανωμένος! Αρκεί να το θέλεις και να έχεις σύμμαχό σου την εκπομπή

Η νέα εκπομπή του ΑΝΤ1 «Όλα σε Τάξη» κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου, στις 15:30, με παρουσιάστρια την Μαριλένα Πατέρα aka Tidy Guru η οποία, όπως μαρτυρά και το όνομά της, είναι «Guru» στην οργάνωση.

Στην εκπομπή «Όλα σε Τάξη», η ελληνίδα Marie Kondo θα επισκέπτεται τους προσωπικούς χώρους γνωστών και αγαπημένων προσώπων με στόχο να βάζει τους πάντες και τα πάντα σε... τάξη!

Έτσι, θα μοιράζεται μαζί μας όλα τα μυστικά της για να μεταμορφώσουμε τον χώρο μας στο πιο λειτουργικό και οργανωμένο μέρος του κόσμου!

«ΟΛΑ ΣΕ ΤΑΞΗ»: Πρεμιέρα, Σάββατο 2 Δεκεμβρίου στις 15:30 και κάθε Σάββατο στον ΑΝΤ1.

#OlaSeTaxi

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία : Βασίλης Αντωνιάδης

: Βασίλης Αντωνιάδης Αρχισυντάκτρια : Μαρία Θανοπούλου

: Μαρία Θανοπούλου Παραγωγή: Filmskin