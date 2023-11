Κόσμος

Πακιστάν: Σκότωσε την κόρη του για μια φωτογραφία στα social media

Νέο έγκλημα τιμής στο Πακιστάν, με θύμα μία νεαρή κοπέλα, που δημοσίευσε φωτογραφία στα social media.

Τέσσερις άνθρωποι συνελήφθησαν στο Πακιστάν, μεταξύ των οποίων άνδρας που κατηγορείται ότι σκότωσε την 18χρονη κόρη του ακολουθώντας τις συστάσεις που έδωσαν οι πρεσβύτεροι της οικογένειας, επειδή αυτή εμφανιζόταν σε φωτογραφία που είχε αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι την 18χρονη, η οποία είναι το πιο πρόσφατο θύμα των λεγόμενων εγκλημάτων τιμής στη χώρα, πυροβόλησε και σκότωσε ο πατέρας της την περασμένη εβδομάδα στην κοιλάδα Κόλαϊ-Πάλας, στο ορεινό τμήμα του βορειοδυτικού Πακιστάν, κοντά στα σύνορα με το Αφγανιστάν, ακολουθώντας τις συστάσεις των συγγενών της.

Οι συγγενείς είχαν ζητήσει επίσης να θανατωθεί για λόγους τιμής η φίλη της 18χρονης που εμφανιζόταν μαζί της στη φωτογραφία, αλλά αυτήν την έσωσε η αστυνομία, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Ο πατέρας της, ο οποίος ονομάζεται Αρσλάν Μοχσίν, και τρεις συγγενείς συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν ενώπιον δικαστηρίου, δήλωσε ο αξιωματούχος της αστυνομίας Μασούντ Χαν στο Reuters, προσθέτοντας ότι επίκεινται κι άλλες συλλήψεις.

Κάθε χρόνο, εκατοντάδες γυναίκες στο Πακιστάν πέφτουν θύματα εγκλημάτων τιμής, τα οποία διαπράττουν συγγενείς τους που ισχυρίζονται ότι ενεργούν για την υπεράσπιση της τιμής της οικογένειας, σύμφωνα με οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνήθως σε βαθιά συντηρητικές αγροτικές περιοχές της χώρας.

Η δημοσίευση φωτογραφιών γυναικών θεωρείται θέμα ταμπού στις περιοχές στις οποίες ζουν φυλές.

Το Reuters δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με τις οικογένειες των γυναικών ή τους πρεσβυτέρους που εμπλέκονται στην υπόθεση για να σχολιάσουν σχετικά.

Οι βουλευτές στο Πακιστάν ζήτησαν την αυστηρή τιμωρία των φερόμενων ως δολοφόνων της νεαρής γυναίκας, ενώ οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξέφρασαν ανησυχίες για την αποτυχία της χώρας να εξαλείψει τα εγκλήματα αυτού του είδους.

Παρά τους αυστηρότερους νόμους που έχουν υιοθετηθεί και την κοινωνική κατακραυγή στο Πακιστάν, οι φόνοι για λόγους τιμής συνεχίζονται, με την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Πακιστάν να αναφέρει 384 περιπτώσεις μόνον το 2022, δήλωσε η Νάντια Ράχμαν του περιφερειακού γραφείου της Διεθνούς Αμνηστίας για τη Νότια Ασία.

"Η κυβέρνηση του Πακιστάν και οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου καλούνται να παράσχουν προστασία στους επιζώντες αυτής της υπόθεσης και να διώξουν αυτούς που εμπλέκονται χωρίς να προσφύγουν στην θανατική ποινή", σημείωσε.

