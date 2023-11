Κόσμος

Γερμανία: Σύλληψη 15χρονου που σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χειροπέδες σε έναν ανήλικο που κατηγορείται ότι, σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση πέρασαν οι γερμανικές Αρχές.

-

Οι γερμανικές εισαγγελικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος ενός 15χρονου «με την υποψία ότι σχεδιάζει και προετοιμάζει μια τρομοκρατική επίθεση».

Η εισαγγελία του Ντίσελντορφ δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις για το σχέδιο του εφήβου.

Νωρίτερα, η δημόσια τηλεόραση ARD μετέδωσε ότι ο 15χρονος προέτρεψε σε «ιερό πόλεμο» κατά της Δύσης και προανήγγειλε μια τρομοκρατική επίθεση στη Γερμανία για την 1η Δεκεμβρίου, σε ένα βίντεο που ανάρτησε στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Ειδήσεις σήμερα:

Επίδομα παιδιού - Α21: πότε ανοίγει η πλατφόρμα για αιτήσεις

“Έλενα Βενιζέλου”: Παύθηκε η Διοικήτρια - “Ξεπάγιασαν” νεογνά, λεχώνες και καρκινοπαθείς

Απάτη: Πουλούσε ρούχα και παπούτσια ευτελούς αξίας