Δυτική Όχθη: Νεκροί 8χρονος και 15χρονος από ισραηλινά πυρά (βίντεο)

Ακόμα δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους από τα πυρά του ισραηλινού στρατού στη Δυτική Όχθη.

Ένα αγόρι 8 ετών και ένας έφηβος ηλικίας 15 ετών σκοτώθηκαν σήμερα από τον ισραηλινό στρατόστην Τζενίν, πόλη στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, έγινε γνωστό από το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός συνέλαβε έναν 12χρονο στον καταυλισμό προσφύγων της Τζαλαζόν, στη Ραμάλα, ανακοίνωσε η παλαιστινιακή ΜΚΟ Club des prisonniers.

Στην Τζενίν, το υπουργείο αναφέρει πως «τα δύο παιδιά, ο Άνταμ αλ Γκουλ, 8 ετών και ο Μπάσεμ Άμπου ελ Γουάφα, ηλικίας 15 ετών, σκοτώθηκαν από σφαίρες του (ισραηλινού) κατακτητή».

The Ministry of Health said that Adam Samer Al-Ghoul, 8, and Basil Suleiman Abu Al-Wafa, 15, were killed as a result of being shot by occupation forces in the city of Jenin.



More: https://t.co/pNYBcPRyxJ pic.twitter.com/dhMvFE0Urq — Wafa News Agency - English (@WAFANewsEnglish) November 29, 2023

Ένας αξιωματούχος της παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελίνου διευκρίνισε, σε δηλώσεις του στο Γαλλικό Πρακτορείο, ότι το παιδί και ο έφηβος βρίσκονταν «σε έναν δρόμο κάθετο στη μεγαλύτερη λεωφόρο στο κέντρο της Τζενίν», σε μια ζώνη όπου θεωρητικά απαγορεύεται η πρόσβαση στον ισραηλινό στρατό, καθώς τελεί υπό τον έλεγχο της Παλαιστινιακής Αρχής.

Σε πλάνα που είδαν το φως της δημοσιότητας από κάμερες παρακολούθησης της κυκλοφορίας διακρίνεται ένα παιδί να πέφτει χτυπημένο από μια σφαίρα, σε έναν δρόμο ενώ άλλα παιδιά τρέχουν να σωθούν.

Watch the moment Israeli forces shot dead #Palestinian child Basil Suleiman Abu Al-Wafa, 15. pic.twitter.com/l3T3PRVYGN — Wafa News Agency - English (@WAFANewsEnglish) November 29, 2023

Σε άλλες εικόνες διακρίνεται ένας έφηβος, ο οποίος δέχεται πυρά. Ενώ σφαίρες πέφτουν τριγύρω του, εκείνος καταρρέει και μοιάζει να καλεί σε βοήθεια, ενώ άλλοι πέντε έφηβοι τρέχουν για να κρυφτούν πίσω από αυτοκίνητα ή μέσα σε ένα κατάστημα. Το αγόρι, πεσμένο στο έδαφος, δίνει μάχη για τη ζωή του για τουλάχιστον μισό λεπτό.

Σε ερώτηση του AFP, ο ισραηλινός στρατός είπε πως «επιβεβαιώνει» αυτές τις πληροφορίες.

Εντούτοις, έκανε λόγο για μια νυχτερινή επιδρομή στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζενίν, κατά τη διάρκεια της οποίας «σκότωσε δύο υψηλόβαθμους τρομοκράτες», ο ένας εκ των οποίων αναζητείτο για δύο επιθέσεις, κατά τις οποίες σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν Ισραηλινοί.

Η Ερυθρά Ημισέληνος έκανε γνωστό πως διέσωσε 6 Παλαιστινίους που τραυματίστηκαν από σφαίρες, κατά τη διάρκεια αυτής της επιδρομής.

Watch: Israeli forces shoot a #Palestinian child, 9, in the occupied West Bank city of #Jenin. pic.twitter.com/wjmzT11fJU — Wafa News Agency - English (@WAFANewsEnglish) November 29, 2023

Στη Τζαλαζόν, ο πατέρας του Καρίμ Γκαουάνμεχ, 12 ετών, αφηγήθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι δέχθηκε μια «κλήση κατά τη διάρκεια της νύχτας», την οποία έκανε ο αδελφός του παρουσία Ισραηλινών στρατιωτών.<

#BREAKING: Israeli forces shoot dead a 9-year-old #Palestinian child during the ongoing aggression on the occupied West Bank city of #Jenin. pic.twitter.com/Vzgq9FkSe6 — Wafa News Agency - English (@WAFANewsEnglish) November 29, 2023

«Ένας αξιωματικός είπε: είτε ο Καρίμ έρχεται τώρα και τον συλλαμβάνουμε, είτε μας τον φέρνετε αύριο το πρωί», αφηγήθηκε ο Μαχμούντ Γκαουάνμεχ, επικαλούμενος τον αδελφό του.

«Δεν είχα άλλη επιλογή από το να παρουσιαστώ μαζί του το πρωί, πίστευα ότι θα ήμουν μαζί του για την ανάκρισή του, όμως ο αξιωματικός μου είπε να επιστρέψω στο σπίτι μου», συνέχισε, χωρίς να διευκρινίζει για τι ακριβώς κατηγορείται ο γιος του.

A grieving mother bids the last farewell to her son, Basil Suleiman Abu Al-Wafa, 15, who was killed as a result of being shot by occupation forces in the city of Jenin. #GazaGenocide #Gaza #ceasefireNoW pic.twitter.com/TxMBIfvPos — Wafa News Agency - English (@WAFANewsEnglish) November 29, 2023

Εκεί, επίσης, ο ισραηλινός στρατός δεν θέλησε να σχολιάσει προς το παρόν.

