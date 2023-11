Life

Δανάη Μιχαλάκη: Η πρώτη ανάρτηση μετά τη γέννηση του μωρού της

Η "Δρόσω" από τις "Άγριες Μέλισσες" έγινε μητέρα. Η πρώτη ανάρτησή της μετά της γέννηση του μωρού της.

Η Δανάη Μιχαλάκη και ο Γιώργος Παπαγεωργίου διανύουν την πιο όμορφη φάση της ζωής τους, καθώς την Τρίτη 21 Νοεμβρίου υποδέχτηκαν το πρώτο τους παιδί.

H ηθοποιός γέννησε με φυσιολογικό τοκετό ένα υγιέστατο κοριτσάκι βάρους 2,920 γραμμαρίων σε ιδιωτικό μαιευτήριο των Αθηνών δύο εβδομάδες νωρίτερα, ενώ μαμά και κόρη χαίρουν άκρας υγείας.

Όπως είναι αναμενόμενο, η Δανάη Μιχαλάκη και ο Γιώργος Παπαγεωργίου ζουν μοναδικές στιγμές και πλέουν σε πελάγη ευτυχίας.

