Αθλητικά

Europa Conference League - ΠΑΟΚ: η Άιντραχτ “κρίνει” την πρωτιά στον όμιλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γιατί σε κάθε περίπτωση ο πρωτοπόρος “δικέφαλος του βορρά” πρέπει να αποφύγει ένα δυσμενές αποτέλεσμα, στον αγώνα της Φρανφούρτης.

-

Για δύο αποτελέσματα θα παίξει στο «Ντόιτσε Μπανκ Παρκ» (Πέμπτη 30/11, 22:00) ο ΠΑΟΚ που φιλοξενείται από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, σε αναμέτρηση για την 5η αγωνιστική του 7ου Ομίλου του UEFA Europa Conference League.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου απολαμβάνει την κορυφή του ομίλου, έχοντας 10 βαθμούς, έναν περισσότερο από την Άιντραχτ, την οποία είχε κερδίσει με 2-1 στην Τούμπα.

Οι «ασπρόμαυροι» με νίκη εξασφαλίζουν πρόωρα την πρώτη θέση του γκρουπ ενώ με ισοπαλία θα κρατάνε την τύχη στα χέρια τους, καθώς υποδέχονται στο φινάλε την Ελσίνκι στη Θεσσαλονίκη. Πρώτη θέση που είναι πολύ σημαντική, μιας και στέλνει την κάτοχό της απευθείας στους «16» της διοργάνωσης και όχι στη διαδικασία των PlayOff με ομάδα που θα «υποβιβαστεί» από το UEFAEuropa League.

Οι Θεσσαλονικείς επέστρεψαν… φουριόζοι έπειτα από τη διακοπή των συλλογικών διοργανώσεων λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων, κερδίζοντας με το επιβλητικό 5-0 τον Πανσερραϊκό στην Τούμπα. Ηταν η τρίτη σερί νίκη στη SuperLeague, που έφερε τον ΠΑΟΚ στο -2 από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό.

Ενδιάμεσα, ο «Δικέφαλος του Βορρά» είχε παραχωρήσει ισοπαλία 2-2 στην Αμπερντίν, αποτέλεσμα που λίγο αλλάζει τα δεδομένα του αγώνα της Φρανκφούρτης.

Η Άιντραχτ, από την πλευρά της, μάλλον βγήκε εκτός ρυθμού. Η ομάδα του Ντίνο Τόπμελερ επέστρεψε γνωρίζοντας την εντός έδρας ήττα με 2-1 από την – εξαιρετική φέτος – Στουτγκάρδη. Σα να μην έφτανε η απώλεια βαθμών, έγινε αναγκαστική αλλαγή κι ο Φίλιπ Μαξ, με τη συμμετοχή του κόντρα στον ΠΑΟΚ να κρίνεται την τελευταία στιγμή.

Νωρίτερα, πάντως, κι έπειτα από την ήττα στην Τούμπα, η Άιντραχτ είχε… χτυπήσει φόρμα αφού παρέμεινε για πέντε αγωνιστικές αήττητη στην Bundesliga (3-2-0 με 13-6 τέρματα), πήρε την πρόκριση στο DFB Pokal με το εκτός έδρας 2-0 επί της Βικτώρια Κολωνίας ενώ στον όμιλο του Conference League κέρδισε δυο φορές την Ελσίνκι (6-0 στη Γερμανία και 1-0 στη Φινλανδία).

Διαιτητής: Νταμιάν Σίλβεστρζακ (Πολωνία).

Οι πιθανές συνθέσεις:

ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (Ντίνο Τόπμελερ): Τραπ, Μπούτα, Τούτα, Γουίλιαν, Ενκουνκού, Εντιμπέ, Σκίρι, Λάρσον, Γκέτσε, Τσαϊμπί, Μαρμούς.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Βιεϊρίνια, Κεντζιόρα, Κουλιεράκης, Ράφα Σοάρες, Τσιγγάρας, Σβαμπ, Α. Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Τόμας.

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρκία: Σκότωσε μάνα και κόρη και τις έριξε δεμένες σε γκρεμό (βίντεο)

Άγιος Ανδρέας: Ο βίος και το θαύμα του πολιούχου της Πάτρας

Χένρι Κίσινγκερ: Πέθανε το “γεράκι της διπλωματίας”