Conference League: Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Άιντραχτ

Μεγαλη νίκη για τον ΠΑΟΚ στο 90+2 στην Τουμπα.

Με την... υπογραφή του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη, στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, ο ΠΑΟΚ επικράτησε απόψε, στο γήπεδο της Τούμπας, για τη 2η αγωνιστική του Europa Conference League, επί της Άιντραχτ με 2-1. Νίκη που τον βάζει σε θέση πρωτιάς στον 7ο όμιλο της διοργάνωσης.

Ο «Δικέφαλος» προηγήθηκε στο 28ο λεπτό με τον Αντριγια Ζίβκοβιτς και στο 68ό λεπτό ο Ομαρ Μαρμούς έφερε το ματς σε ισορροπία και ισοφάρισε 1-1. Στο 90+2 ο Κουλιεράκης διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Στο 16ο λεπτό ακυρώθηκε, ως οφάιντ, γκολ των «ασπρόμαυρων», από τον Άλι Σαμάτα.

Αργός ο ρυθμός στα πρώτα εικοσιπέντε λεπτά της αναμέτρησης, με τις ομάδες να μοιράζονται την κατοχή της μπάλας και να μην προσφέρουν ιδιαίτερες… συγκινήσεις μπροστά στις δύο εστίες.

Στο 7ο λεπτό οι Γερμανοί σημάδεψαν το δεξί κάθετο δοκάρι με τον Ενκουνκού και στο 16’ , με τη συνδρομή του VAR, ακυρώθηκε γκολ που πέτυχε, για τον ΠΑΟΚ, ο Σαμάτα.

Ο «Δικέφαλος» βρήκε, τελικά, δρόμο προς τα δίχτυα στο 28ό λεπτό με τον Ζίβκοβιτς. Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός εκτέλεσε φάουλ από τα δεξιά, η μπάλα πέρασε από πολλά σώματα, ο Τραπ δεν μπόρεσε να μπλοκάρει, με συνέπεια να γίνει το 1-0.

Στο 34’ κεφαλιά του Σκίρι, απομάκρυνε η άμυνα του ΠΑΟΚ και τρία λεπτά αργότερα σουτ του αμυντικού μέσου της Άιντραχτ έδιωξε, εντυπωσιακά, σε κόρνερ ο Κοτάρσκι. Στο 43’ ο Μαρμούς έπιασε το σουτ στο ύψος της μεγάλης περιοχής, ο Κουλιεράκης έδιωξε ξανά σε κόρνερ.

Επιθετικότεροι στο δεύτερο μισό της αναμέτρησης ήταν οι Γερμανοί, γεγονός που τους έφερε σε θέση βολής στο 54’ με κεφαλιά του Κνάουφ, ο Κοτάρσκι, όμως, αποσόβησε τον κίνδυνο για την εστία του στέλνοντας την μπάλα σε κόρνερ. Με τον ίδιο τρόπο λειτούργησε σωτήρια ο τερματοφύλακας του «Δικεφάλου», στο 62’, σε σουτ του Μαρμούς και ένα λεπτό αργότερα σου από τον Τούτα, κατέληξε άουτ.

Το γκολ προέκυψε για την Άιντραχτ στο 68ο λεπτό. Ο Μαρμούς έκλεψε την μπάλα, εκμεταλλευόμενος λάθος του Κουλιεράκη και ισοφάρισε (1-1).

Στο 82’ οι Γερμανοί είχαν την ευκαιρία να διπλασιάσουν τα τέρματά τους, με απευθείας εκτέλεση φάουλ Σαΐμπι, ο Κοτάρσκι και το δοκάρι δεν επέτρεψαν να μπει η μπάλα στα δίχτυα.

Η «λύτρωση» για τον ΠΑΟΚ ήρθε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν ο Κουλιεράκης, με κοντινό πλασέ, παραβίασε για δεύτερη φορά την εστία των Γερμανών και «έγραψε» το τελικό 2-1.

*Χίλιοι περίπου υποστηρικτές της Άιντραχτ παρακολούθησαν δια ζώσης το παιχνίδι, από τη θύρα 8 της Τούμπας. Μικρός αριθμός φιλάθλων της γερμανικής ομάδας φιλοξενήθηκαν και στα επίσημα του γηπέδου.

*23.100 ήταν συνολικά τα εισιτήρια που κόπηκαν για την αναμέτρηση.

Διαιτητής: Σιμόνε Σότσα (Ιταλία)

Κίτρινες: Μεϊτέ/Ενκουνκού

Κόκκινες: -

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Βιεϊρίνια, Εκόνγκ, Κουλιεράκης, Μπάμπα, Μεϊτέ (77’ Τσιγγάρας), Οζντόεφ (67’ Ζβαμπ), Μουργκ (67’ Κωνσταντέλιας), Τάισον (77’ Ντεσπόντοφ), Ζίβκοβιτς, Σαμάτα (85’ Μπράντον).

ΆΙΝΤΡΑΧΤ: (Ντίνο Τοπμέλερ): Τραπ, Τούτα, Κοχ, Πάτσο, Κνάουφ, Λάρσον (90’ Χασέμπε), Σκίρι, Ενκουνκού (46’ Μπούτα), Χάουγκε (61’ Εμπιμπέ), Σαΐμπι (90’ Φέρρι), Μαρμούς (75’ Ενγκάναμ).

