UEFA: Οι διαιτητές στα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων

Ορίστηκαν οι διαιτητές για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και το ΠΑΟΚ.

Ο Σλοβένος διαιτητής, Ματέι Γιουγκ, είναι ο διαιτητής που όρισε η UEFA στον αγώνα ΑΕΚ-Αγιαξ την Πέμπτη στην «OPAP Arena», για την 2η αγωνιστική των ομίλων του Europa League. Ο 43χρονος ρέφερι ανήκει στην πρώτη κατηγορία της UEFA και θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του Ματέι Ζούνιτς, Μανουέλ Βιντάλι, 4ος διαιτητής θα είναι ο Νταβίντ Σμάιτς και στο VAR οι Ιταλοί Πάολο Βαλέρι, Φάμπιο Μαρέσκα.

Στο μεταξύ ο Μπαστιάν Μπενουά ορίστηκε από την UEFA να διαιτητεύσει το παιχνίδι στη Σερβία Μπάτσκα Τόπολα-Ολυμπιακός για την 2η αγωνιστική των ομίλων του Europa League. Ο 40χρονος Γάλλος ρέφερι ανήκει στην κατηγορία elite και βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Χικάμ Ζακρανί και Ορελιέν Μπαρθολομιού, ενώ τέταρτος ο Ρούντι Μπουκέ. Στο VAR ορίστηκε ο Γάλλος Μπενουά Μιλό με βοηθό τον Νικολάς Ντανό.

Στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπι στο Ισραήλ ορίστηκε ο Πορτογάλος Αντόνιο Νόμπρε. Ο 34χρονος ρέφερι ανήκει στην πρώτη κατηγορία της UEFA και βοηθοί του θα είναι οι Πέδρο Μαρτίνς, Πάουλο Μπρας, 4ος ο Μπρούνο Μιγκέλ Κάρμο Βιέιρα και στο VAR οι Λουίς Γκοντίνιο και Ούγκο Μιγκέλ.

Τέλος στο ματς της Τούμπας, την Πέμπτη, μεταξύ του ΠΑΟΚ και της Αϊντραχτ Φρανκφούρτης, για τη 2η αγωνιστική των ομίλων του Conference League, ορίστηκε ο Ιταλός, Σιμόνε Σότσα, ο οποίος θα βοηθούς τους Αλμπέρτο Τεγκόνι και Τζιοβάνι Μπατσίνι. 4ος διαιτητής ορίστηκε ο Αντρέα Κολόμπο και στο VAR Μαουρίτσιο Μαριάνι.

