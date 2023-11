Πολιτισμός

Πειραιάς: Ο ΕΕΣ στο πλευρό των αστέγων (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στο πλευρό των αστέγων του Πειραιά, μέσω μίας δράσης ενεργητικής προσέγγισής τους.

-

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, κατόπιν πρωτοβουλίας του Προέδρου, Dr. Αντωνίου Αυγερινού, θα υλοποιήσει την Παρασκευή, 1η Δεκεμβρίου 2023, από τις 20:00’ έως τις 22:00’, δράση ενεργητικής προσέγγισης και υποστήριξης αστέγων στην περιοχή του λιμένος Πειραιά.

Ειδικότερα, ο ΕΕΣ κατόπιν εξασφάλισης των σχετικών εγκρίσεων για την υλοποίηση της δράσης από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, θα κινητοποιήσει το ανθρώπινο δυναμικό του, επαγγελματίες και εθελοντές, προκειμένου να προσφέρει υποστήριξη σε άτομα που στερούνται στέγης και διαβιούν στο λιμάνι του Πειραιά. Για το σκοπό αυτό θα αναπτυχθεί κλιμάκιο παροχής βοήθειας, το οποίο θα δραστηριοποιηθεί στα σημεία στα οποία, κατόπιν χαρτογράφησης, έχει διαπιστωθεί αυξημένη συγκέντρωση άστεγου πληθυσμού.

Το κλιμάκιο θα στελεχώνεται από κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές και εθελοντές και των τριών (3) Σωμάτων του ΕΕΣ (Κοινωνικής Πρόνοιας, Υγείας και Σαμαρειτών-Διασωστών και Ναυαγοσωστών) και θα παρέχει: ανθρωπιστική βοήθεια μέσω της διάθεσης υλικού ενίσχυσης και ειδών ατομικήςυγιεινής, ενημέρωση για τους διαθέσιμους χώρους φιλοξενίας στην ευρύτερη περιοχή, Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας και Πρώτες Βοήθειες σε άτομα που αντιμετωπίζουν σχετικές δυσκολίες ή προβλήματα υγείας. Εκτιμάται πως από την εν λόγω δράση θα ωφεληθούν συνολικά 80 άτομα.

Αντίστοιχες δράσεις θα επαναληφθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα και ιδιαίτερα τις περιόδους κατά τις οποίες θα επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες ή συνθήκες ψύχους.

Ειδήσεις σήμερα:

Παράσυρση Έμμας: Η κατάθεση της συνοδηγού για την μοιραία νύχτα

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 30 Νοεμβρίου

Φράνσις Στερνχάγκεν: Πέθανε η ηθοποιός από το “Sex and the City”