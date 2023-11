Πολιτική

Μητσοτάκης: Ευρωεκλογές με σταυρό - Επιστολική ψήφος για όλους

Τι είπε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο για την ευχέρεια ψήφου με επιστολή από εκλογείς εντός ή εκτός Ελλάδας. Ποια άλλα ζητήματα έθεε επί τάπητος.

Με αναφορά στη σπουδαιότητα των μεταρρυθμίσεων που έχουν δρομολογηθεί ξεκίνησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης την εισαγωγική εισήγησή του στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. «Αυτές απαντούν και στην πράξη σε όσους αμφιβάλλουν είτε για την προσήλωσή μας σε αυτές είτε για τους ρυθμούς παραγωγής του κυβερνητικού έργου», τόνισε.

Αναφέρθηκε κατ' αρχάς στις πολύ σημαντικές αλλαγές στη Δικαιοσύνη που τίθενται σε δημόσια διαβούλευση αυτές τις μέρες, «με αιχμή την επιτάχυνση των αποφάσεων αφού καθιερώνεται η μία και μόνη αναβολή στις δίκες και βέβαια αλλάζει το καθεστώς των αναστολών προκειμένου οι ποινές επιτέλους να εκτελούνται υπό προϋπόθεση και να υπάρχει φυλάκιση για πλημμελήματα, κάτι το οποίο πρακτικά δε συμβαίνει ποτέ σήμερα, ενώ αυστηροποιείται και η τιμωρία ειδεχθών αδικημάτων και επανεξετάζεται συνολικά το σύστημα της υφ' όρων απόλυσης κρατουμένων».

Στη συνέχεια είπε ότι ταυτόχρονα «συζητείται και θα έχει ψηφιστεί ως τη Δευτέρα, το νέο καθεστώς για τους δανειολήπτες με τις διατάξεις που καθιστούν ουσιαστικά τον εξωδικαστικό μηχανισμό υποχρεωτικό για τους servicers, οι οποίοι και θα πρέπει να παρέχουν πια πολύ περισσότερη ενημέρωση στους ενδιαφερόμενους και οι τελευταίοι να έχουν το δικαίωμα να διεκδικούν κούρεμα ή πιο ευνοϊκούς όρους για την εξόφληση των δανείων τους».

Ανέφερε ακολούθως ότι εκτιμάται πως θα έχουν ψηφιστεί ως την επόμενη Πέμπτη οι συνολικά 11 ρυθμίσεις κοινωνικής δικαιοσύνης εναντίον της φοροδιαφυγής. Επεσήμανε ότι συνολικά κατατέθηκαν περίπου 3.000 σχόλια κατά τη δημόσια διαβούλευση, κάποια από αυτά ενσωματώθηκαν, χωρίς παρ' όλ' αυτά να αλλοιώνεται οι πυρήνας του νομοσχεδίου, κάτι που αποτελεί απόδειξη όπως τόνισε ότι «αυτή η κυβέρνηση μπορεί να ακούει την κοινωνία, χωρίς όμως να υπακούει σε καμία συντεχνία».

Πρόσθεσε πως σκοπός της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση της φορολογικής συνείδησης και δέσμευση η κατεύθυνση των πρόσθετων εσόδων από τη φοροδιαφυγή στην Παιδεία και την Υγεία, για τη στήριξη των ασθενέστερων.

Υπογράμμισε πως θα αναφερόταν σε ένα θέμα που είναι εκτός της ημερήσιας διάταξης και οφείλει να αποσαφηνιστεί εγκαίρως ώστε τα κόμματα να κάνουν τους σχεδιασμούς τους και οι υποψήφιοι να γνωρίζουν τους κανόνες που θα ισχύσουν.

Επεσήμανε ότι αναφέρεται στις ευρωεκλογές με ιδιαίτερη αιχμή το σύστημα για την ανάδειξη 21 Ελλήνων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. «Όπως είχα σημειώσει και στη ΔΕΘ, και στην αναμέτρηση αυτή θα ισχύσει ο σταυρός προτίμησης. Γιατί πιστεύω ότι τον πρώτο λόγο στην εκλογή κάθε εθνικού αντιπροσώπου είτε μιλάμε για το Εθνικό Κοινοβούλιο είτε για την Ευρωβουλή πρέπει τελικά να τον έχει ο πολίτης, όχι ο αρχηγός κάθε παράταξης μέσω μιας λίστας προδιορισμένων βουλευτών που ουσιαστικά θα επιλέγει ο ίδιος». Πρόσθεσε ότι υπήρξε ένας γόνιμος προβληματισμός γύρω από το ενδεχόμενο να υπάρξει διαίρεση της Επικράτειας σε περιφέρειες. «Θεωρώ όμως τελικά ότι η ενιαία επικράτεια όπως ουσιαστικά ισχύει παγίως από το 1981 αποτελεί και τώρα την πιο ενδεδειγμένη λύση».

Είπε ακόμη ότι αυτές τις αποφάσεις επέλεξε να πλαισιώσει και μια νέα σημαντική θεσμική πρωτοβουλία. «Μετά την περαιτέρω διευκόλυνση της ψήφου των αποδήμων το 2019 κι ύστερα πρακτικά από την άρση κάθε εμποδίου γι αυτήν τον περασμένο Ιούνιο, σήμερα θα κάνουμε ακόμη ένα πολύ σημαντικό βήμα μπροστά. Καθιερώνουμε για όποιον το επιθυμεί εντός και εκτός Ελλάδος την επιστολική ψήφο». Έκανε λόγο για μία ιστορική τομή που αποτελεί μία γενναία θεσμική μεταρρύθμιση και μια ισχυρή απάντηση στην αποχή και την αδράνεια των πολιτών.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, με δήλωσή του σήμερα στο περιστύλιο της Βουλής, ετάχθη υπέρ της επιστολικής ψήφου, αλλά κατά της διαδικασίας με την οποία η κυβέρνηση επιχειρεί να το θεσμοθετήσει, αναφέροντας «Για ακόμη μία φορά αποδεικνύει η κυβέρνηση ότι επιπόλαια δρα και λειτουργεί και μάλιστα με επιλογές εναντίον της Δημοκρατίας. Ας μας απαντήσει ο πρωθυπουργός, πώς είναι δυνατόν να ανακοινώσει σήμερα επιστολική ψήφο, όταν δεν έχει ξεκαθαρίσει τους εκλογικούς καταλόγους. Έχω λοιπόν τους εκλογικούς καταλόγους του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπάρχουν 190.000 εγγεγραμμένοι άνω των 100 ετών, 302.000 μεταξύ 90 και 100 ετών. Σύνολο περίπου μισό εκατομμύριο ψηφοφόροι, οι οποίοι δεν έχουν εκκαθαριστεί. Πώς θα πάει σε εκλογές, όταν στις προηγούμενες εκλογές οι σάκκοι από την Γερμανία έρχονταν ανοιχτοί; Εμείς δεν εμπιστευόμαστε τη Νέα Δημοκρατία. Δεν εμπιστευόμαστε τις επιλογές της. Πάει και πάλι να κάνει λαθροχειρία και κυρίως καλπονοθεία. Καταγγέλλουμε τις διαδικασίες. Αν δεν εκκαθαριστούν οι εκλογικοί κατάλογοι και κυρίως αν η κυβέρνηση δεν αποφασίσει ότι η επιστολή ψήφος είναι δημοκρατική επιλογή, εμείς καταγγέλλουμε τη διαδικασία».





