Τήνος: Η “μάχη” του καπετάνιου να δέσει πλοίο στο λιμάνι (βίντεο)

Εντυπωσιακό μίνι timelapse βίντεο την ώρα που τεράστια κύματα «καταπίνουν» το λιμάνι την ώρα που πλοίο αποβιβάζει κόσμο...

Ένα εντυπωσιακό timelapse βίντεο στο λιμάνι της Τήνου, αποτυπώνει τις δυσκολίες που βιώνουν οι κάτοικοι στα μικρά νησιά τον χειμώνα.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το cyclades24.gr, εξαιτίας των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούν τον χειμώνα, οι κάτοικοι του νησιού αντιμετωπίζουν δυσκολίες ακόμη και στα πολύ απλά πράγματα, όπως στην επιβίβαση και στην αποβίβαση από ένα πλοίο της γραμμής.

Στο βίντεο αποτυπώνεται η μεγάλη δυσκολία των ναυτικών, που καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να μπορέσουν να δέσουν το πλοίο στο λιμάνι.

