Τεχνολογία - Επιστήμη

Τεχνητή νοημοσύνη: Η Γενική Διευθύντρια της Google στην Νοτιοανατολική Ευρώπη μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Το 11% των καλύτερων επιστημονων τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη προέρχεται από την Ελλάδα", επεσήμανε μεταξύ άλλων στον ΑΝΤ1 η Πέγκυ Αντωνάκου.

-

Της Μαρίας Σαράφογλου

Δεκαπέντε χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, γιόρτασε η Google. Στην εκδήλωση, που ήταν αφιερωμένη στην τεχνητή νοημοσύνη, έδωσε το παρών και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η γενική διευθύντρια της Google, Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Πέγκυ Αντωνάκου, μίλησε στον ΑΝΤ1 και την Μαρία Σαράφογλου για τις καινοτόμες εφαρμογές και για τα επενδυτικά σχέδια της εταιρείας στην χώρα μας.

"Μπορείς να δεις για παράδειγμα πως θα αυξηθεί η στάθμη του νερού στην περιοχή της Θεσσαλίας και να σου δείξει ποιό είναι το επίπεδο προειδοποίησης που αυτή τη στιγμή είναι μέτριο αλλά πριν από μια πλημμύρια θα ανέβει και πρέπει να πάρεις τα μέτρα σου" περιέγραψε η Πέγκυ Αντωνάκου στον ΑΝΤ1, δείχνοντας την καινοτόμα εφαρμογή.

Το "floodhub" είναι μια από τις πιο καινοτόμες εφαρμογές της Google για την πρόβλεψη πλημμυρών που λειτουργεί ήδη στην Ελλάδα. Όπως μας εξηγεί η Πέγκυ Αντωνάκου είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των αρχών, αλλά και των απλών χρηστών του διαδικτύου.

Στην ερώτηση με ποιόν τρόπο μπορεί η Google να βοηθήσει την Ελλάδα να βαδίσει πιο άρτια στο μονοπάτι της τεχνητής νοημοσύνης, επενδύοντας για παράδειγμα στη δημιουργία ενός κέντρου δεδομένων, η κ. Αντωνάκου δήλωσε: "Πριν από μερικούς μήνες ανακοινώσαμε ότι θα επενδύσουμε στην δημιουργία ενός σημαντικού κέντρου δεδομένων και μαλιστα θα γίνει στην Αθήνα. Η οικονομική ανάλυση με την οποία συνοδεύτηκε αυτή η επένδυση δείχνει ότι θα έχει σημαντικό όφελος στην ελληνική οικονομία, θα προσθέσει 2 δις στο ελληνικό ΑΕΠ και 20 χιλιάδες θέσεις εργασίας".

Ερωτηθείσα για το εάν η Ελλάδα εχει τη δυνατότητα να γίνει τεχνολογικό hub, απάντησε: "Τα μυαλά τα έχουμε...το 11% των καλύτερων επιστημονων τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη, προέρχεται από την Ελλάδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, μπορούμε να παράγουμε και τη δική μας τεχνολογία".

Στην εκδήλωση έδωσε το παρών ο πρωθυπουργός, ο οποίος συνομίλησε με τον αντιπρόεδρο Μηχανικής και Έρευνας της Google, Γιόσι Ματίας για τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στην αντιμετώπιση κρίσεων.