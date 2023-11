Πολιτισμός

Γλυπτά του Παρθενώνα: Ο Όσμπορν “αδειάζει” τον Σούνακ

Τι δήλωσε για τα Γλυπτά του Παρθενώνα και για τη συμφωνία με την ελληνική κυβέρνηση ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου.

Του Ισαάκ Καριπίδη

«Θα έπρεπε να πω ως πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, πως αν ο Βρετανός πρωθυπουργός συναντά τον Έλληνα πρωθυπουργό ή όχι, δεν έχει άμεση σχέση με αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε», τονίζει μεταξύ άλλων για τις διαπραγματεύσεις της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα ο Τζορτζ Όσμπορν, ο πρόεδρος του Βρετανικού μουσείου σε ένα podcast που αναμένεται να δημοσιοποιηθεί κατά πάσα πιθανότητα αύριο.

Στην συνέχεια επισημαίνει πως αναζητά «με την ελληνική κυβέρνηση, για λογαριασμό του Μουσείου, τρόπους για να επιτευχθεί κάποια συμφωνία με την οποία (τα Γλυπτά) θα περνούν μέρος του χρόνου τους στην Αθήνα και ένα μέρος του χρόνου τους στο Λονδίνο.»

Αν και τις δηλώσεις αυτές τις έχει ξανακάνει ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι τις επαναλαμβάνει μετά την «διπλωματική ένταση» που προκάλεσε ο Ρίσι Σούνακ εις βάρος της Ελλάδος.

Μάλιστα όπως τονίζει ο Τζορτζ Όσμπορν «μπορούμε να συνεχίσουμε (να διαπραγματευόμαστε) είτε ο Ρίσι Σούνακ συναντήσει τον Έλληνα Πρωθυπουργό είτε όχι». Παράλληλα σημειώνει με νόημα πως «αν μη τι άλλο, τα πράγματα ξεκαθάρισαν αυτή την εβδομάδα. Γνωρίζουμε πλέον ότι δεν πρόκειται να λάβουμε ιδιαίτερη υποστήριξη από τη κυβέρνηση των Συντηρητικών», για την επίλυση του θέματος.

Στην πραγματικότητα πάντως, συνεχίζει ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, ούτε ο ηγέτης των Εργατικών Κιρ Στάρμερ δεν σχεδιάζει να αλλάξει το νόμο «αν και είπε ότι στηρίζει τις προσπάθειες του Βρετανικού Μουσείου».

Αν όμως δεν αλλάξει ο νόμος δεν υπάρχει καμία προοπτική σύντομα ( τα Γλυπτά) να επιστέψουν στην Ελλάδα», τονίζει ο Τζόρτζ Όσμπορν.

Χαρακτηρίζει δύσκολες τις διαπραγματεύσεις καθώς όπως αφήνει να εννοηθεί ο νόμος δεν του δίνει πολλά περιθώρια αλλά δηλώνει αισιόδοξος ότι μπορεί να βρεθεί μια λύση. Γι’ αυτό όπως λέει εργάζεται σκληρά με την ελληνική κυβέρνηση.

