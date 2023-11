Κόσμος

Γλυπτά του Παρθενώνα: Σούνακ - Στάρμερ μάλωσαν στην Βουλή για τον Μητσοτάκη (βίντεο)

Με δηκτικά σχόλια η επίθεση του επικεφαλής των Εργατιών προς τον Ρίσι Σούνακ, που επανέλαβε τους ισχυρισμούς του για τον Έλληνα Πρωθυπουργό

Ο Ρίσι Σουνάκ υπεραμύνθηκε της απόφασής του να ματαιώσει την συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μιλώντας στη Βουλή. Ο Βρετανός πρωθυπουργός επιμένει ότι είχε συμφωνηθεί μεταξύ Αθήνας και Λονδίνου να μην συζητηθεί το ζήτημα των γλυπτών, γεγονός το οποίο η Ελλάδα αρνήθηκε. «Οταν γίνονται συγκεκριμένες δεσμεύσεις και δίνονται διαβεβαιώσεις προς αυτή τη χώρα πρέπει να τηρούνται», είπε.

Ο διαπληκτισμός του με τον ηγέτη των Εργατικών Κιρ Στάρμερ ήταν έντονος. Ο ηγέτης των Εργατικών, ακούγοντας τον Σoυνάκ είπε: «Ο πρωθυπουργός τα έχασε».

Το θέμα άνοιξε ο Κιρ Στάρμερ είπε ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι «ένας οικονομικός μας σύμμαχος, ένας σημαντικός μας έταιρος στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης. Αλλά αντί να χρησιμοποιήσει (ο Σούνακ) αυτήν τη συνάντηση για να συζητήσει αυτά τα σοβαρά θέματα, προσπάθησε να τον ταπεινώσει και ακύρωσε την τελευταία στιγμή».

"He has lost his marbles", το λογοπαίγνιο του Στάρμερ που θέλει ασφαλή τα μάρμαρα και... σώας τας φρένας

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στη Βρετανία Ισαάκ Καρυπίδης, ο διάλογος έγινε ως εξής:

Στάρμερ: "Σε μια προσπάθεια να κρυφτεί από τις αποτυχίες του ο πρωθυπουργός πέρασε την εβδομάδα καβγαδίζοντας για ένα αρχαίο ερείπιο για το οποίο μόνο μία μικρή μειονότητα του βρετανικού λαού έχει οποιοδήποτε ενδιαφέρον. Κ. Πρόεδρε, αυτά όσον αφορά τους Τόρις… [...] Κ. πρόεδρε, αφήστε το Μουσείο, είναι ο πρωθυπουργός που έχει χάσει τα λογικά του (his marbles). Ο Έλληνας πρωθυπουργός ήρθε στο Λονδίνο για να τον συναντήσει. Μιας χώρας που είναι επίσης μέλος του ΝΑΤΟ, ένας οικονομικός σύμμαχος, μια από τους πιο σημαντικούς εταίρους μας στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης. Αλλά αντί να αξιοποιήσει αυτή τη συνάντηση για να συζητήσει αυτά τα σοβαρά θέματα, προσπάθησε να τον γελοιοποιήσει και ακύρωσε την τελευταία στιγμή. Γιατί τέτοια πολιτική μικρότητα, πρωθυπουργέ;".

Σούνακ: "Ασφαλώς, ασφαλώς, πάντοτε είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε σημαντικά θέματα ουσίας με τους συμμάχους μας, όπως η αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης ή την ενίσχυση της ασφαλείας μας. Αλλά όταν ήταν ξεκάθαρο πως ο σκοπός μιας συνάντησης δεν ήταν να συζητήσουμε ουσιαστικά ζητήματα του μέλλοντος, αλλά αντίθετα να τραβήξει την προσοχή και να αναθερμανθούν θέματα του παρελθόντος. Δεν ήταν αρμόζον… Αλλά επιπλέον όταν συγκεκριμένες δεσμεύσεις και συγκεκριμένες διαβεβαιώσεις είχαν γίνει επ’ αυτού του θέματος προς αυτή τη χώρα και μετά αθετηθήκαν, ίσως να μοιάζει ξένο σε εκείνον (τον Στάρμερ), αλλά η άποψή μου είναι πως όταν οι άνθρωποι αναλαμβάνουν δεσμεύσεις θα πρέπει να τις κρατούν".

Labour leader Keir Starmer asks Rishi Sunak why he cancelled a meeting with Greek PM Kyriakos Mitsotakis meant to address "serious issues"



Sunak says "specific commitments and specific assurances were made... and then were broken"

#PMQs https://t.co/rCYL22wvqX pic.twitter.com/IQQf7Q47OL — BBC Politics (@BBCPolitics) November 29, 2023

