ΑΕΚ - Μπράιτον: ήττα και “τέλος” το Europa League για την Ένωση

Έπεσε μαχόμενη κόντρα στην Μπράιτον η ΑΕΚ. Ο αγώνας με τον Άγιαξ θα κρίνει τη συνέχιση της Ευρωπαϊκής της πορείας στο Conference League.

Η ΑΕΚ ηττήθηκε 1-0 από τη Μπράιτον στην OPAP Arena και αποχαιρέτησε το Europa League. Το μοναδικό γκολ σε αυτήν την αναμέτρηση για την 5η αγωνιστική του 2ου ομίλου της διοργάνωσης πέτυχε ο Ζοάο Πέδρο με πέναλτι στο 55ο λεπτό, ενώ οι γηπεδούχοι ολοκλήρωσαν το ματς με 10 παίκτες λόγο αποβολής του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς με δεύτερη κίτρινη στο 66΄. Η Μαρσέιγ και η Μπράιτον προκρίθηκαν στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, ενώ η πρωταθλήτρια Ελλάδας θα πρέπει να πάρει αποτέλεσμα από τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ στην τελευταία αγωνιστική (14/12) για να συνεχίσει στο Conference League.

Η Μπράιτον ήταν αυτή που έχασε την πρώτη ευκαιρία της αναμέτρησης, όταν ο Στάνκοβιτς απέκρουσε την προσπάθεια του Έβαν Φέργκιουσον μέσα από την περιοχή. Σταδιακά, όμως, η ΑΕΚ άρχισε να ανακτά τα ηνία του παιχνιδιού και να κυριαρχεί στο πρώτο ημίχρονο, κυρίως χάρη σε έναν εκπληκτικό Στίβεν Τσούμπερ. Ο Ελβετός ήταν ασταμάτητος και μόνιμη πηγή κινδύνων για την εστία του Φερμπρούγκεν. Απείλησε με μακρινά σουτ, με κεφαλιά στο 31΄, ενώ στο 44΄ «άγγιξε» το γκολ όταν σούταρε, η μπάλα βρήκε στο πόδι του Ντανκ και «τράνταξε» το κάθετο δοκάρι της Μπράιτον.

Πολύ καλή η Ένωση προς το τέλος του ημιχρόνου, ανάγκασε την ομάδα της Premier League να ζήσει... εφιαλτικές στιγμές, αλλά κράτησε το «μηδέν». Βέβαια, πρέπει να επισημάνουμε ότι ο Ντε Τσέρμπι έκανε και πάλι εκτεταμένο rotation χρησιμοποιώντας αρκετούς νεαρούς, τον γκολκίπερ Φερμπρούγκεν (2002), τον δεξιό μπακ Χίνσελγουντ (2005), τον Αντιγκρά (2002), ενώ φυσικά θέση στην ενδεκάδα είχε και ο πρώτος σκόρερ της ομάδας, ο 19χρονος (2004) Φέργκιουσον και ο Βραζιλιάνος Ζοάο Πέδρο (2001).

Όμως η Ένωση πλήρωσε την «κατάρα» που την καταδιώκει σε όλη τη φάση των ομίλων. Πριν συμπληρωθεί το δεκάλεπτο του β΄ ημιχρόνου, ο Σιμάνσκι παραχώρησε ένα «φτηνό» πέναλτι ανατρέποντας τον Ζοάο Πέδρο, ο οποίος ανέλαβε την εκτέλεση και έγραψε το 0-1 στο 55΄. Τρία γκολ έχει σημειώσει η Μπράιτον εναντίον της ΑΕΚ, όλα με πέναλτι, όλα από τον ίδιο παίκτη! Σα να μην έφτανε αυτό, ακολούθησε μια δεύτερη απερισκεψία, που έφερε την πρωταθλήτρια σε πολύ δύσκολη θέση. Στο 66΄ ο Γκατσίνοβιτς πήγε καθυστερημένα σε προβολή πάνω στον Ιγκόρ με αποτέλεσμα να αντικρίσει την κίτρινη κάρτα. Ήταν η δεύτερη και έτσι άφησε τους γηπεδούχους με δέκα παίκτες. Όλες αυτές οι εξελίξεις είχαν ως αποτέλεσμα να μεταμορφωθεί η Μπράιτον, που πήρε «τα πάνω της», κάτι απόλυτα φυσιολογικό. Επί 50 λεπτά οι παίκτες της βρίσκονταν σε δύσκολη θέση, όμως μέσα σε ελάχιστο διάστημα είχαν προβάδισμα στο σκορ και παίκτη παραπάνω.

Στο 73΄ ο Στάνκοβιτς πραγματοποίησε απίστευτη επέμβαση σε τετ-α-τετ με τον Φέργκιουσον, ενώ στο 74΄ ο Πινέδα από ασίστ του Αραούχο σούταρε λίγο άουτ, στην μεγαλύτερη στιγμή της ΑΕΚ στο β΄ ημίχρονο. Οι παίκτες του Αλμέιδα έδωσαν τα πάντα για να πετύχουν αυτό που -μετά το 66΄- θα ισοδυναμούσε με θαύμα. Γι΄αυτό και κέρδισαν το ολόθερμο και παρατεταμένο χειροκρότημα του κόσμου τους, παρά την ήττα.

Διαιτητής: Σάντρο Σέρερ (Ελβετία)

Κίτρινες: Γκατσίνοβιτς, Τσούμπερ - Φέλτμαν

Κόκκινη: Γκατσίνοβιτς (66΄-δεύτερη κίτρινη)

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Στάνκοβιτς, Ρότα, Βίντα, Μουκουντί, Σιμάνσκι, Χατζισαφί, Γκατσίνοβιτς, Πινέδα (83΄ Πιζάρο), Άμραμπατ (72΄ Ελίασον), Μάνταλος (72΄ Αραούχο), Τσούμπερ (72΄ Πόνσε)

ΜΠΡΑΪΤΟΝ(Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι): Φερμπρούγκεν, Χίνσελγουντ, Ντανκ, Ιγκόρ, Φέλτμαν, Γκρος, Γκίλμουρ (87΄ Μπαλεμπά), Αντινγκρά, Ζοάο

