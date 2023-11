Αθλητικά

Ολυμπιακός: η Μονακό έβαλε “τέλος” στο νικηφόρο σερί των ερυθρόλευκων

Η ήττα για τους Πειραιώτες στο Πριγκιπάτο, έφερε το 6-5 για τον Ολυμπιακό στην Euroleague.

Ο Ολυμπιακός δέχτηκε 12 πόντους (επιμέρους σκορ 12-4) στα τελευταία δύο λεπτά του ματς με τη Μονακό στη «Σάλα Γκαστόν Μεντεσάν», με το 73-73 να μετατρέπεται στο τελικό 85-77. Η ομάδα του Πειραιά γνώρισε την 5η ήττα της (6-5) στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Euroleague, μετά από τρεις διαδοχικές νίκες, λόγω της αστοχίας της στο τέλος κι ενώ έως τότε χάρη στην πιεστική άμυνα και τους «καυτούς» Κέινααν (20π. με 5/8 τρίποντα), Ουόκαπ (16π. με 2/5 τρίποντα) και Άλεκ Πίτερς (15π. με 4/5 τρίποντα) απειλούσε με «διπλό» τους Μονεγάσκους. Άποντος έμεινε ο αρχηγός του Ολυμπιακού Κώστας Παπανικολάου, ενώ μόνο 4 λεπτά αγωνίστηκε στην επιστροφή του στο παρκέ στη Euroleague o Σακίελ ΜακΚίσικ.

Ο Μάικ Τζέιμς, με 24 πόντους (2/6 τρίποντα) και 6 ασίστ ήταν καθοριστικός σε όλο το ματς, αλλά κυρίως στο τέλος, όταν κρίθηκε ο νικητής. Μόνο ο Έλι Οκόμπο ήταν επίσης διψήφιος (11π.) από την ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς που πλέον μετρά 7-4 και προσπέρασε τους Πειραιώτες.

Τα δεκάλεπτα: 22-17, 38-39, 58-59, 85-77

Ο Μπαρτζώκας ξεκίνησε στη βασική πεντάδα τους Ουόκαπ, Κέινααν, Παπανικολάου, Πίτερς και Φαλ. Ο Σάσα Ομπράντοβιτς επέλεξε τους Τζέιμς Ουταραά, Ντιαλό, Μπράουν και Τζαϊτέ. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 5-8 και 7-10, με σκόρερ τους Κέινααν και Φαλ. Όμως, με κεντρικό πρόσωπο τον Μάικ Τζέιμς, η Μονακό απάντησε με σερί 8-0, προσπερνώντας με +5 (15-10). Ακολούθησε σερί 7-0 του Ολυμπιακού, με τον Μιλουτίνοβ να περνά στη θέση του Φαλ και να διαμορφώνει το 15-17. Ένα κακό δίλεπτο της ομάδας του Πειραιά αξιοποίησε η Μονακό για το 22-17 υπέρ των Μονεγάσκων στο τέλος του α΄ μέρους. Ο Τζέιμς είχε πετύχει 7 πόντους και είχε μοιράσει τις 3 από τις 6 ασίστ της ομάδας του, ενώ 6 πόντους μετρούσε ο Μοτιεγιούνας. Στον αντίποδα, ο Κέινααν με 7 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ των «ερυθρόλευκων».

Με τρίποντο του Κέμπα Ουόκερ μπήκε η Μονακό στο 2ο δεκάλεπτο και ξέφυγε για πρώτη φορά με +8 (25-17). Ο Ολυμπιακός δεν αξιοποίησε το αντιαθλητικό φάουλ του Μοτιεγιούνας στον Λαρεντζάκη, καθώς ο γκαρντ του Ολυμπιακού ευστόχησε μόνο σε μία βολή (25-18) και η επόμενη επίθεση ήταν χωρίς επιτυχία στην τελική προσπάθεια. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να βρεθεί στο -9 ο Ολυμπιακός, 27-18, δια χειρός Τζαρόν Μπλόσομγκεμ. Όμως, ο Αϊζέια Κέιναν παρέμενε «καυτός» έξω από τα 6.75... από το προηγούμενο ματς, αυτό με τη Ζαλγκίρις. Με δύο διαδοχικά τρίποντα κράτησε τον Ολυμπιακό «ζωντανό» (27-21 και 30-24). Επιθετικά, όμως οι Πειραιώτες δεν είχαν τις λύσεις που ήθελαν για να βρεθούν στο -8 (34-26), με τον Έλι Οκόμπο να έχει πάρει τη... σκυτάλη από τον Μπλόσομγκεϊμ. Και για μία ακόμη φορά ο Κέινααν... καθάρισε για τον Ολυμπιακό! Με 1/2 βολές και ένα ακόμη τρίποντο (4/5 έως εκείνη τη στιγμή), ο Αμερικανός έφερε τον Ολυμπιακό στο -4 (34-30). Ήδη, ο Κέινααν μετρούσε 17 πόντους! Κι ο Σίκμα μείωσε στο καλάθι (34-32). Ο Τζέιμς, με 2/2 βολές διαμόρφωσε το 36-32, αλλά και το 38-32 μπαίνοντας ο ίδιος στη ρακέτα των φιλοξενούμενων. Απέμεναν 1:16΄΄ για το ημίχρονο. Ο Μπράουν έκανε αντιαθλητικό φάουλ στον Λούντζη, όταν ο Έλληνας γκαρντ του έκλεψε την μπάλα. Ο Λούντζης ήταν εύστοχος σε μία βολή, άστοχος και σε τρίποντο, αλλά ο Μουσταφά Φαλ πήρε το επιθετικό ριμπάουντ και ο Άλεκ Πίτερς βρήκε στόχο έξω από τα 6.75, 38-36, στα 23΄΄. Ο Ολυμπιακός έπαιξε double team τον Μάικ Τζέιμς που κατέβαζε την μπάλα, ο Αμερικανός από την ασφυκτική άμυνα, γλίστρησε και πάτησε γραμμή, με την κατοχή να περνά στον Ολυμπιακό στα τελευταία 8,5΄΄ του 2ου δεκαλέπτου. Ο Μπαρτζώκας πήρε τάιμ άουτ για να σχεδιάσει την τελευταία επίθεση της ομάδας του, με εντολή στον Σακίελ ΜακΚίσικ να μπει στη ρακέτα, όπερ και εγένετο με τον Αμερικανό γκαρντ να σημειώνει γκολ φάουλ (το φάουλ έκανε ο Μπλόσομγκεϊμ και να είναι και εύστοχος στη βολή, για να προσπεράσει η ομάδα του Πειραιά, 38-39. Το buzzer beater τρίποντο του Μπλόσομγκεϊμ δεν βρήκε στόχο και η ελληνική ομάδα πήγε στ΄ αποδυτήρια με βραχεία κεφαλή (38-39), για το ημίχρονο,

Κλειστό παιχνίδι έγινε στο 3ο δεκάλεπτο, όταν καμιά ομάδα δεν κατάφερε να προσπεράσει με περισσότερους από 3 πόντους. Πίτερς και Κέινααν πέτυχαν κι άλλα τρίποντα (41-42 και 45-47), για το 49-47 υπέρ της Μονακό από Τζέιμς και Ντιαλό. Ο Κέινααν πέρασε για πρώτη φορά στον πάγκο καθώς υπέπεσε στο 3ο φάουλ του, με τον Μπραζντέικις να περνά στη θέση του Αμερικανού που μετρούσε 20 πόντους. Με πέντε διαδοχικούς πόντους ο Άλεκ Πίτερς έφερε τον Ολυμπιακό στο +3 (49-52). Οκόμπι και Κορνελί, όμως τιμώρησαν με δύο διαδοχικά τρίποντα την ερυθρόλευκη άμυνα (55-52). Όμως, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν αυτοί που προπορεύονταν με την ολοκλήρωση της 3ης περιόδου (58-59), καθώς μετά το 58-54 από Άλφα Ντιαλό και Ντόντα Χολ, ο Πίτερς ευστόχησε στο 4ο τρίποντό του (4/4 και 14 πόντους), για το 58-57 και ο Μπραζντέικις έδωσε πρωτοπορία στην ομάδα του, στα 24΄΄ πριν ολοκληρωθεί το 3ο δεκάλεπτο.

Το τρίποντο του Ουόκαπ με την έναρξη της 4ης περιόδου ήταν ό,τι καλύτερο για τον Ολυμπιακό (58-62). Οι Μονεγάσκοι ήταν άστοχοι στη μία μετά την άλλη προσπάθειά τους, αλλά ο Μιλουτίνοβ υπέπεσε σε 4ο φάουλ. Ο Μπαρτζώκας επέλεξε να τον αφήσει στο παρκέ στο «5» και... δικαιώθηκε, αφού μετά το 60-62 από τον Μπλόσομγκεϊμ, ο Σέρβος σέντερ του Ολυμπιακού σημείωσε γκολ φάουλ (60-65). Ένα τρίποντο του Οκόμπο και μια λάθος πάσα του Ουόκαπ στον Πίτερς (καλάθι από τον Μπράουν) επέτρεψαν στη Μονακό να ισοφαρίσει (65-65) και εν συνεχεία να προσπεράσει (67-65) με σκόρερ τον Μοτιεγιούνας. Ο Λιθουανός σέντερ τιμωρήθηκε με τεχνική ποινή για flopping στο μαρκάρισμα του Μιλουτίνοβ και καθώς είχε υποπέσει νωρίτερα και σε αντιαθλητικό φάουλ αποβλήθηκε παίρνοντας τον δρόμο προς τ’ αποδυτήρια. Το 67-68 από Πίτερς και Ουόκαπ ήταν... εύθραυστο, καθώς απέμεναν 5:09΄΄. Όταν, όμως ο Χολ έκανε το 69-68 για τη Μονακό, ο Ουόκαπ πέτυχε ένα μεγάλο τρίποντο (69-71)! Ο Χολ ισοφάρισε σε 71-71, για να κερδίσει το φάουλ ο Μιλουτίνοβ και εν συνεχεία ο Ουόκαπ, ο οποίος αυτή τη φορά είχε δικαίωμα για βολές, αλλά τις έχασε και τις δύο. Ακολούθησε δίποντο του Τζέιμς, δίποντο απάντηση του Μπραζντέικις (73-73), με τον Τζέιμς να... πληγώνει τον Ολυμπιακό στη συνέχεια. Ευστόχησε και σε τρίποντο (76-73), αλλά και σε 1/2 βολές (77-73) για να κάνει το 79-73 ο Ντόντα Χολ, στα 39΄΄, μετά το άστοχο τρίποντο του Κέινααν. Ο Μιλουτίνοβ κάρφωσε στα 27΄΄ (79-75). Στα 25΄΄ ο Ουόκαπ έκανε φάουλ στον Τζέιμς που πέτυχε δύο βολές (81-75) και αμέσως μετά ευστόχησε ο Ουόκαπ (81-77). Ο Παπανικολάου έστειλε στη γραμμή των βολών (83-77) στα 22΄΄. Ακολούθησε κόψιμο του Χολ στον Κέινααν, αλλά και αντιαθλητικό φάουλ του Μπραζντέικις στον Τζέιμς, με τον Αμερικανό να διευρύνει τη διαφορά υπέρ της Μονακό (85-77), το οποίο ήταν και το τελικό σκορ.

Διαιτητές: Περούγκα (Ισπανία), Παστούσιακ (Πολωνία), Σούκις (Λιθουανία)

ΜΟΝΑΚΟ (Σάσα Ομπράντοβιτς): Οκόμπο 11, Μπλόσομγκεϊμ 7, Μπράουν 7, Ντιαλό 5 (1), Κορνελί 3 (1), Τζαϊτέ, Ουόκερ 4 (1), Μοτιεγιούνας 8 (1), Ουατάρα 8, Χολ 8, Τζέιμς 24 (2)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 16 (2), Κέινααν 20 (5), Λούντζης 1, Λαρεντζάκης 1, Φαλ 8, Παπανικολάου, Μπραζντέικις 4, Πίτερς 15 (4), Μιλουτίνοβ 7, Σίκμα 2, ΜακΚίσικ 3

