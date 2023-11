Κοινωνία

Κορωπί: νεκροί από φωτιά σε αποθήκη

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά στο Κορωπί.

Τραγωδία στο Κορωπί μετά από συναγερμό που σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά σε αποθήκη.

Πιο συγκεκριμένα, οι σοροί δύο ανδρών ανασύρθηκαν από την Πυροσβεστική κατά την διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε αποθήκη στη θέση Σκουπέρη στο Κορωπί.

Στην κατάσβεση της φωτιάς στο Κορωπί επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

#Σοροί δυο ανδρών ανασύρθηκαν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε αποθηκευτικό χώρο, στη θέση Σκουπέρη στο Κορωπί Αττικής. Επιχείρησαν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 30, 2023

Πρόκειται για άνδρες ηλικίες περίπου 65 και 35-40 ετών.

