Άιντραχτ - ΠΑΟΚ: Θρίαμβος και πρωτιά για τον δικέφαλο του Βορρά

Με την νίκη επί της Άιντραχτ ο ΠΑΟΚ εξασφάλισε την πρώτη θέση του 7ου γκρουπ και την απευθείας συμμετοχή στους «16» της διοργάνωσης

Πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση στο «Ντόιτσε Μπανκ Παρκ», ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-1 της Άιντραχτ Φρανκφούρτης, για την 5η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του UEFA Europa Conference League, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση του 7ου γκρουπ και την απευθείας συμμετοχή στους «16» της διοργάνωσης. Τόμας Κεντζιόρα (55’) και Αντρίγια Ζίβκοβιτς (73’) σημείωσαν τα γκολ για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, με τους Γερμανούς να ισοφαρίζουν, προσωρινά, με τον Ομάρ Μαρμούς (57’).

Ο όμορφος συνδυασμός των γηπεδούχων στο 6ο λεπτό, κατέληξε στο άστοχο σουτ του Ούγκο Λάρσον, στην πρώτη αξιόλογη φάση της αναμέτρησης. Πέντε λεπτά αργότερα, το σουτ του Φαρές Τσαϊμπί βρήκε στόχο, αλλά και τον Ντομινίκ Κοτάρσκι σε ετοιμότητα. Στο 25’ ήταν η σειρά του Νιλς Ενκουνκού να δοκιμάσει τα αντανακλαστικά του Κοτάρσκι ενώ, τέσσερα λεπτά αργότερα, οι φιλοξενούμενοι απείλησαν για πρώτη φορά την εστία του Κέβιν Τραπ.

Ο Τόμας Μουργκ βγήκε στην αντεπίθεση από τα δεξιά, αλλά το πλασέ που επιχείρησε δεν είχε δύναμη κι ο Τραπ στην κλειστή του γωνία έδιωξε με το πόδι. Ο Κοτάρσκι, πάντως, έδειξε τα αντανακλαστικά του στη φάση του 39’: από λάθος επέμβαση του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη, η μπάλα στρώθηκε στον Μαρμούς, τον οποίο πρόλαβε ο Κροάτης τερματοφύλακας.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, ο ΠΑΟΚ μπήκε με διάθεση να πιέσει πιο ψηλά, αναγκάζοντας σε λάθη τους Γερμανούς. Ένα από αυτά, έφερε και το 0-1 στο 55’: από σέντρα του Αντρίγια Ζίβκοβιτς, τα στόπερ της Άιντραχτ μπερδεύτηκαν, η μπάλα στρώθηκε στον Κεντζιόρα που από κοντά δεν είχε πρόβλημα να ανοίξει το σκορ. Η χαρά των φιλοξενούμενων, όμως, κράτησε λιγοστά δευτερόλεπτα. Σέντρα του Τσαϊμπί από τα αριστέρα, καρφωτή κεφαλιά του Μαρμούς και 1-1.

Με τη βοήθεια της κερκίδας, οι «αετοί» προσπάθησαν να φτάσουν σε γρήγορο, δεύτερο γκολ. Το σουτ του Ντίνα Εμπιμπέ στο 63’ πέρασε δίπλα από τα δοκάρια της εστίας των φιλοξενούμενων, με τον Λουτσέσκου να «σπάει» το ρυθμό με τις αλλαγές. Μία εξ αυτών, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ήταν ο δημιουργός του 1-2. Ο 20χρονος μεσοεπιθετικός σούταρε από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, ο Τραπ έκανε λανθασμένη επέμβαση, η μπάλα στρώθηκε στον Ζίβκοβιτς που σε κενή εστία δεν είχε πρόβλημα.

Οι Γερμανοί πάλι έψαξαν τη γρήγορη απάντηση, αλλά εξίσου γρήγορα κινήθηκε κι ο Κοτάρσκι στην επέλαση του Μαρμούς, με τον Κροάτη να σταματά και το δυνατό σουτ του Τσαϊμπί στο 78’. Κι αφού ο Μαρμούς δε βρήκε δίχτυα ούτε στο 86’, τα πάντα τελείωσαν. Στο φινάλε, μάλιστα, τα νεύρα των Γερμανών λόγω της αποτυχίας, έφεραν και την αποβολή του Κρίστιαν Γιάκιτς με δεύτερη κίτρινη κάρτα εντός δύο λεπτών.

Ο ΠΑΟΚ με 13 βαθμούς στρογγυλοκάθισε στην κορυφή του 7ου ομίλου, αφήνοντας στους 9 την Άιντραχτ, και καθιστώντας τυπικής – έως και εορταστικής – διαδικασίας το τελευταίο παιχνίδι κόντρα στην Ελσίνκι στην Τούμπα.

Διαιτητής: Νταμιάν Σίλβεστρζακ (Πολωνία).

Κίτρινες: Τούτα, Μαρμούς, Γιάκιτς – Τόμας.

Κόκκινες: Γιάκιτς (90’+4’)

Οι ενδεκάδες:

ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (Ντίνο Τόπμελερ): Τραπ, Πάτσο, Σμόλτσιτς, Τούτα (74’ Μπούτα), Ενκουνκού, Σκίρι (54’ Γιάκιτς), Λάρσον, Εντιμπέ (86’ Φέρι), Τσαϊμπί, Μαρμούς, Γκέτσε (74’ Αάρονσον).

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Βιεϊρίνια (79’ Τρόοστ-Εκόνγκ), Κεντζιόρα, Κουλιεράκης, Ράφα Σοάρες, Μεϊτέ, Οζντόεφ (79’ Σβαμπ), Α. Ζίβκοβιτς, Μουργκ (66’ Κωνσταντέλιας), Τάισον (83’ Ντεσπόντοφ), Σαμάτα (66’ Τόμας).

