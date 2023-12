Αθλητικά

Βιγιαρεάλ - Παναθηναϊκός: άργησε να αντιδράσει και ηττήθηκε το τριφύλλι

Ο Παναθηναϊκός «άγγιξε» μία τεράστια «επιστροφή», αλλά «έπεσε» με ήττα απ’ τη Βιγιαρεάλ.

Αφού «χάρισε» στη Βιγιαρεάλ ένα εύκολο προβάδισμα τριών τερμάτων ως το 47’ (Μπαένα, Κομεσάνα, Μοράλες), ο Παναθηναϊκός αντέδρασε στη συνέχεια με δύο δικά του γκολ (Παλάσιος, Ιωαννίδης) κι έφτασε κοντά σε μία τεράστια «επιστροφή», αλλά εντέλει ηττήθηκε με 3-2 στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των ομίλων του Europa League κι έμεινε εκτός «μάχης» απ’ τα νοκ-άουτ παιχνίδια της διοργάνωσης. Πλέον οι «πράσινοι» έχουν μπροστά τους έναν «τελικό» με την Μακάμπι Χάιφα στις 14 Δεκεμβρίου στη Λεωφόρο, για να «σφραγίσουν» την 3η θέση και την παρουσία τους στα play off του Europa Conference League.

Η Βιγιαρεάλ ξεκίνησε το ματς με πίεση ψηλά κι λίγο έλειψε να κάνει τη... ζημιά στους «πράσινους» όταν το 4ο λεπτό μετά το γύρισμα του Τσέριν προς τον Μπρινιόλι, ο Ιταλός έκανε δύσκολο κοντρόλ, αλλά πρόλαβε να απομακρύνει πριν του βάλει επικίνδυνη κόντρα ο Μπαένα.

Σιγά-σιγά ο Παναθηναϊκός άρχισε να παίρνει μέτρα μέσα στο γήπεδο και στο 9’ έχασε μεγάλη ευκαιρία, όταν από κόρνερ του Μπερνάρ, ο Μλαντένοβιτς σούταρε με μία έξω απ’ την περιοχή, η μπάλα κόντραρε κι ο Ρουμπέν Πέρεθ με «κεραυνό» από τα 30 μέτρα ανάγκασε τον Ρέινα σε εντυπωσιακή επέμβαση στη γωνία του.

Στο 16’ ο Μπαένα βρήκε ξανά λίγο χώρο και σούταρε έξω απ’ την περιοχή, με τον Μπρινιόλι να απομακρύνει με τις γροθιές και τον Μλαντένοβιτς να απομακρύνει στη συνέχεια σε κόρνερ.

Στο 28’ η Βιγιαρεάλ άνοιξε το σκορ. Ο Άκομαχ πέρασε σαν... σταματημένο τον Μλαντένοβιτς, έβγαλε εξαιρετική κάθετη πάσα προς τον Μπαένα, ο οποίος «έσκαψε» την μπάλα πάνω απ’ το σώμα του Μπρινιόλι που έκανε έξοδο κι έκανε το 1-0 για την ισπανική ομάδα.

Πριν προλάβει να «συνέλθει» από το... σοκ του 1-0, ο Παναθηναϊκός δέχθηκε και δεύτερο γκολ στο 34’. Από γύρισμα του Αλμπέρτο Μορένο από τα αριστερά, η μπάλα έφτασε στον Κομεσάνα, ο οποίος απέφυγε τον Αϊτόρ και με δυνατό σουτ απ’ το όριο της περιοχής δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Μπρινιόλι και στέλνοντας την μπάλα στο «παραθυράκι», έκανε το 2-0 σαν σε... προπόνηση.

Η Βιγιαρεάλ ξεκίνησε και το δεύτερο ημίχρονο στα «κόκκινα». Στο 47’ ο Αράο «πούλησε» την μπάλα με ένα ολέθριο σφάλμα, ο Μπαένα κι έδωσε στον Μοράλες ο οποίος δεν αστόχησε από το ύψος του πέναλτι κάνοντας το 3-0 για τους Ισπανούς.

Στο 53’ το σουτ του Σπόραρ από πολύ πλάγια θέση βρήκε σε ετοιμότητα τον Ρέινα, ενώ στο 58’ ο Παναθηναϊκός έβγαλε μία πρώτη «αντίδραση» βρίσκοντας δίχτυα με τον Αϊτόρ απ’ τη χαμηλή σέντρα του Παλάσιος, όμως το γκολ του Καταλανού δεν μέτρησε (μετά από έλεγχο του VAR) καθώς ήταν ακάλυπτος τα εκατοστά την στιγμή της πάσας.

Στο 63’ ο Παναθηναϊκός κέρδισε πέναλτι, όταν από φάουλ του Μλαντένοβιτς, ο Μπαένα κλώτσησε καθαρά τον Αϊτόρ στην περιοχή. Ο Κρούζλιακ που δεν είχε δει την παράβαση κλήθηκε από τον VAR Μπάστιαν Ντάνκερτ για on field review κι έδωσε την εσχάτη των ποινών. Στο 66’ ο Ιωαννίδης εκτέλεσε το πέναλτι, έστειλε την μπάλα στο δοκάρι, όμως ο Παλάσιος που κινήθηκε αστραπιαία με πλασέ μείωσε σε 3-1.

Στο 70’ από εντυπωσιακή ενέργεια του Ιωαννίδη από τα δεξιά και γύρισμα στη μικρή περιοχή, ο Αϊτόρ εντελώς αμαρκάριστος έστειλε την μπάλα ελάχιστα άουτ χάνοντας μοναδική ευκαιρία να ξαναβάλει τον Παναθηναϊκό «γερά» μέσα στο ματς.

Στο 80’ από μακρινή μπαλιά του Μλαντένοβιτς ο Ιωαννίδης έφυγε στο χώρο, έκανε υποδειγματικό κοντρόλ και πλασέ και μείωσε σε 3-2, βάζοντας «φωτιά» στο ματς.

Το παιχνίδι έγινε... ροντέο και στο 90’+1’ ο Μπρινιόλι έκανε καταπληκτική τριπλή επέμβαση στα σουτ των Ζεράρ και Αλμπέρτο Μορένο ξεσηκώνοντας τον κόσμο του Παναθηναϊκού, ενώ στο 94’ ο Γκάμπια πρόλαβε τον Ιωαννίδη, λίγο πριν εκτελέσει μέσα από την περιοχή.

Στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μπρινιόλι είπε «όχι» και τον Μπρέρετον ενώ στα τελευταία δευτερόλεπτα η άμυνα της Βιγιαρεάλ κράτησε τρεις φορές την μπάλα μακριά απ’ τη μικρή περιοχή προστατεύοντας το τελικό 3-2.

Διαιτητής: Ιβάν Κρούζλιακ (Σλοβακία)

Κίτρινες: 70’ Άκομαχ, 88’ Κομεσάνα – 90’+7’ Ρουμπέν Πέρεθ

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ (Μαρθελίνο): Ρέινα, Φόιθ, Αλμπιόλ (46’ Γκάμπια), Κουένκα, Αλμπέρτο Μορένο, Άκομαχ, Παρέχο, Κομεσάνα, Τριγκέιρος (77’ Πεδράθα), Άλεξ Μπαένα (67’ Χεράρ Μορένο), Μοράλες (68’ Μπρέρετον).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Βαγιαννίδης, Αράο, Σένκεφελντ, Μλαντένοβιτς (87’ Χουάνκαρ), Ρουμπέν, Τσέριν (75’ Βιλένα), Παλάσιος (87’ Μαντσίνι), Μπερνάρ (60’ Τζούριτσιτς), Αϊτόρ, Σπόραρ (60’ Ιωαννίδης).

