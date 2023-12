Life

Ψυχικό: 85χρονος μετέτρεψε το μπαλκόνι του σε χριστουγεννιάτικο χωριό (βίντεο)

Τι είπε ο κ. Χρήστος στο "Καλημέρα Ελλάδα" για το εντυπωσιακό μπαλκόνι του σπιτιού του.

Στο "Καλημέρα Ελλάδα" μίλησε το πρωί της Παρασκευής ο 85χρονος κ. Χρήστος, ο οποίος έχει μετατρέψει το μπαλκόνι του στο σπίτι του στο Ψυχικό σε χριστουγεννιάτικο χωριό.

Όπως είπε ο ίδιος "όλα αυτά που βλέπετε τα φτιάχνω μόνος μου με ανακυκλώσιμα υλικά σιγά σιγά κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου" ενώ όπως τόνισε "δουλεύω για να τα ετοιμάσω 7 με 8 ώρες την ημέρα και τα αφήνω μέχρι περίπου τις 20 Φεβρουαρίου"

Ακόμη, αποκάλυψε πως "χρειάζομαι 2 μήνες για να τα πακετάρω και προσκαλώ όποιον θέλει να έρθει να τα δει από κοντά, το σπίτι μου είναι ανοιχτό".





