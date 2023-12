Πολιτική

Μαρινάκης: Η χώρα μας παγκόσμιος πρωταγωνιστής για την κλιματική κρίση (βίντεο)

Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την τακτική ενημέρωση για φορολογία, δικαιοσύνη, επιδόματα αλλά και επιστολική ψήφο.

-

Για την πορεία του κυβερνητικού έργου αναλυτικά ανά τομέα μίλησε την Παρασκευή το πρωί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης τακτικής ενημέρωσης, των πολιτικών συντακτών. Όπως μεταδίδει ο πολιτικός συντάκτης του ΑΝΤ1 Γιώργος Γρηγοριάδης, συγκεκριμένα ο κ. Μαρινάκης ανέφερε:

«Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο Ντουμπάι όπου θα συμμετάσχει στην Διάσκεψη κορυφής για την κλιματική αλλαγή. Η χώρα μας συμμετέχει στην Διάσκεψη ως ένας παγκόσμιος πρωταγωνιστής, αφού αναλύσεις τη δείχνουν ανάμεσα στις κορυφαίες της υφηλίου στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η Ελλάδα είναι η χώρα με την μεγαλύτερη μείωση εκπομπών ρύπων στην Ευρώπη από το 2005.

Ο Πρωθυπουργός θα κάνει ξεχωριστή μνεία στην ανθεκτικότητα και ειδικά στην προστασία πολιτιστικών μνημείων, ενώ η χώρα μας θα ανακοινώσει και το επόμενο νησί GREco - χτίζοντας σε ένα απόλυτα επιτυχημένο πρόγραμμα που έχει αναβαθμίσει την εικόνα της χώρας και την ποιότητα ζωής τόσων συμπολιτών μας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ για το Κλίμα John Kerry το Συνέδριο «Our Ocean Conference», με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των ωκεανών και του θαλάσσιου περιβάλλοντος, τη διοργάνωση του οποίου για το 2024 έχει αναλάβει η χώρα μας.

Επιστολική ψήφος

Η Κυβέρνηση μετά την πρωτοβουλία για την διευκόλυνση της ψήφου των Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και ήταν ήδη εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους τώρα προχωρά στην ιστορική καινοτομία της εισαγωγής - για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας μας - της επιστολικής ψήφου για τις ευρωεκλογές και τα εθνικά δημοψηφίσματα.

Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο βαθιά κοινωνικό που διευκολύνει ακόμα περισσότερο τους συμπολίτες μας να συμμετέχουν στην πιο σημαντική στιγμή της Δημοκρατίας, 50 χρόνια μετά την αποκατάστασή της.

Διευκολύνουμε τους συμπολίτες μας με αναπηρία, εισάγονται σημαντικές ρυθμίσεις που διευκολύνουν τη συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία, τους ανθρώπους που εργάζονται μακριά από τον τόπο που έχουν τα εκλογικά τους δικαιώματα, τους φοιτητές που σπουδάζουν σε άλλες πόλεις, τους συμπολίτες μας που ζουν στο εξωτερικό και οι οποίοι έδειξαν πως θέλουν να συμμετέχουν και να έχουν φωνή και λόγο στην πολιτική ζωή της πατρίδας τους.

Αποδεικνύουμε έτσι στην πράξη ότι θέλουμε οι Έλληνες πολίτες που έχουν δικαίωμα ψήφου να συμμετέχουν ενεργά στις εκλογές και να δημιουργήσουμε άλλο ένα εργαλείο που θα συμβάλει στη μείωση της αποχής.

Οι εκτός Ελλάδας εκλογείς θα ψηφίζουν εφεξής αποκλειστικά με επιστολική ψήφο στις Ευρωεκλογές, ενώ και οι ψηφοφόροι που βρίσκονται εντός Ελλάδας θα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα είτε με προσέλευση στο εκλογικό κέντρο είτε με επιστολική ψήφο, εφόσον υποβάλουν αίτηση στη σχετική πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί.

Τα 4 σημεία του νομοσχεδίου:

Εκλογή ευρωβουλευτών

Διευκόλυνση ψήφου εκλογέων

Εκκαθάριση εκλογικών καταλόγων

Διευκόλυνση πρόσβασης ατόμων με αναπηρία στον προεκλογικό διάλογο

Η διαδικασία εφαρμόζει τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται σε δεκάδες χώρες στο εξωτερικό όπως η Αυστρία, το Βέλγιο, η Γερμανία, η Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σουηδία, το Λουξεμβούργο κλπ.

Έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τη διασφάλιση της μυστικότητας της ψήφου, ενώ προβλέπεται η συγκρότηση εφορευτικών επιτροπών, αποτελούμενων από δικαστικούς.

Το νομοσχέδιο που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο θα συζητηθεί με τα κόμματα και τις κοινοβουλευτικές ομάδες και έπειτα θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Επενδυτική βαθμίδα της Ελλάδας από διεθνείς οίκους

Η ελληνική οικονομία αποδεικνύεται ιδιαίτερα ανθεκτική: ανακτήσαμε την επενδυτική βαθμίδα από μια σειρά διεθνών οίκων αξιολόγησης, η χώρα μας έχει τον τρίτο υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ρεκόρ άμεσων επενδύσεων, το πρωτογενές πλεόνασμα ξεπέρασε τις προβλέψεις του μεσοπρόθεσμου προγράμματος, το δημόσιο χρέος μειώθηκε σημαντικά ως προς το ΑΕΠ της χώρας και η ανεργία έχει μειωθεί στα προ κρίσεων επίπεδα.

Η ανεργία τον Οκτώβριο έπεσε στο χαμηλότερο σημείο από τον Ιούνιο 2009 φτάνοντας το 9,6%. Δημιουργήθηκαν 55.000 νέες θέσεις εργασίας, ενώ ο αριθμός των ανέργων έπεσε στις 454.000, οι λιγότεροι άνεργοι από τον Ιανουάριο του 2009. Σημαντικά όμως είναι και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αφού αυξήθηκαν οι απασχολούμενες γυναίκες και οι νέοι, ένας δείκτης που για χρόνια ήταν αποκαρδιωτικός.

Συγκεκριμένα το ποσοστό των ανέργων στην ηλικιακή ομάδα 15 έως 24 ετών περιορίστηκε στο 23,7% τον Οκτώβριο, έναντι 43% που ήταν τον αντίστοιχο μήνα του 2018.

Μέσα σε 14 χρόνια η Ελλάδα πέρασε από το χείλος της καταστροφής στην ανάκαμψη, στην ανοδική πορεία, την ανάπτυξη και την πρόοδο. Η ανεργία μειώθηκε φτάνοντας στα προ κρίσεων επίπεδα χάρη στην πολιτική της Κυβέρνησης, μια πολιτική προοδευτική, μεταρρυθμιστική που στοχεύει στην ανάπτυξη και τις επενδύσεις.

Στον Προϋπολογισμό του έτους 2024 αποτυπώνονται οι πολιτικές της Κυβέρνησης για τη στήριξη του εισοδήματος των πολιτών, με την αύξηση των μισθών του δημοσίου τομέα, την αύξηση των συντάξεων κατά 3%, την αύξηση του αφορολογήτου κατά 1.000 ευρώ για τις οικογένειες με παιδιά, την επέκταση του επιδόματος μητρότητας στους 9 μήνες για τις γυναίκες αυτοαπασχολούμενες, ελεύθερες επαγγελματίες και αγρότισσες. Επιπλέον, στον Προϋπολογισμό προβλέπεται η μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 10% για κατοικίες που ασφαλίζονται για φυσικές καταστροφές, η μονιμοποίηση της απαλλαγής των πρώην δικαιούχων του ΕΚΑΣ από τη φαρμακευτική δαπάνη, η κατάργηση του παγώματος των τριετιών στους μισθωτούς και η κατάργηση της μείωσης 30% επί των συντάξεων για τους απασχολούμενους συνταξιούχους, ενώ παράλληλα, μονιμοποιείται ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ σε μεταφορές, γυμναστήρια και σχολές χορού, κινηματογράφους και αγαθά σχετιζόμενα με τη δημόσια υγεία.

Ο προϋπολογισμός στοχεύει στη στήριξη του εισοδήματος των πολιτών, την αύξηση των εσόδων ΧΩΡΙΣ αύξηση των φόρων, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών από τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές, την απόκτηση νέων επενδυτικών πόρων ύψους 12,7 δις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το Ταμείου Ανάκαμψης και την αύξηση των δαπανών για την Υγεία και την Παιδεία.

Πληθωρισμός και ακρίβεια

Τον Νοέμβριο στην Ελλάδα ο πληθωρισμός έπεσε στο 3.0% από 3.8% τον Οκτώβριο, ενώ ο δομικός πληθωρισμός έπεσε στο 2,8 % από 3,6% φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2022. Παράλληλα, ο πληθωρισμός τροφίμων έπεσε στο 7,7% (από 8,8%), δηλαδή στο χαμηλότερο σημείο από το Μάρτιο 2022.

Η πληθωριστική κρίση φυσικά δεν είναι πίσω μας αλλά η ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας μας αποδεικνύει πως μπορούμε να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους συμπολίτες μας απέναντι στην επίμονη εισαγόμενη ακρίβεια με την αύξηση των εισοδημάτων των πολιτών, με στοχευμένες παρεμβάσεις αλλά και με εντατικούς ελέγχους.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, οι κωδικοί που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Μόνιμη Μείωση Τιμής» φτάνουν τα 1.277 προϊόντα, συγκεντρώνοντας υπερδιπλάσια προϊόντα από τον αρχικό στόχο που είχε οριστεί στα 500 και ξεπερνώντας σημαντικά και τον αναθεωρημένο στόχο που είχε οριστεί στα 1.000. Από τα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «μόνιμης μείωσης τιμής» το 90% είναι επώνυμα και μόλις το 10% ιδιωτικής ετικέτας.

Η πρωτοβουλία έχει συγκεντρώσει μεγάλη γκάμα καταναλωτικών προϊόντων, σε 41 βασικές κατηγορίες. Οι κατηγορίες που συγκεντρώνουν τα περισσότερα προϊόντα είναι τα προσωπική υγιεινής και τα καθαριότητας και οικιακής φροντίδας. Αντίστοιχα οι μεγαλύτερες μειώσεις, σχεδόν 10%, εντοπίζονται στο αλεύρι και στα κατεψυγμένα τρόφιμα.

Στην πρωτοβουλία έχουν ανταποκριθεί 100 εταιρίες, ανάμεσα στις οποίες πολυεθνικές, μεγάλες ελληνικές εταιρείες καθώς και μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Παράλληλα με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι έλεγχοι της αγοράς, καθώς από την αρχή του έτους το Υπουργείο Ανάπτυξης μέσω της ΔΙΜΕΑ έχει πραγματοποιήσει περισσότερους από 21.500 ελέγχους και έχει επιβάλει πρόστιμα συνολικού ύψους Euro10,3 εκατομμυρίων.

Φορολογικό νομοσχέδιο

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου «Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής» με τις σημειακές αλλαγές που προέκυψαν μετά από τη δημόσια διαβούλευση. Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στην ολιστική και πολυεπίπεδη αντιμετώπιση του προβλήματος της φοροδιαφυγής, τη φορολογική δικαιοσύνη και την εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων για την ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής.

Οι κυριότερες αλλαγές που δεν ακυρώνουν τη φιλοσοφία της ρύθμισης αλλά την καθιστούν πιο ολοκληρωμένη, με βάση και τα σχόλια που υπεβλήθησαν στη δημόσια διαβούλευση είναι τα εξής:

Το τέλος επιτηδεύματος μειώνεται κατά 50% από το 2024 για ΟΛΟΥΣ τους επαγγελματίες, ασχέτως του αν δηλώνουν εισοδήματα υψηλότερα από το ελάχιστο τεκμαρτό καθαρό εισόδημα.

Εισάγεται ρητή πρόβλεψη, ότι κάθε επαγγελματίας μπορεί να αμφισβητήσει το τεκμήριο με την προϋπόθεση ότι θα ζητήσει έλεγχο από τις φορολογικές αρχές για να υποστηρίξει τη θέση του.

Η προσαύξηση του τεκμηρίου για τους επαγγελματίες, που έχουν υψηλότερο τζίρο από το μέσο όρο του κλάδου (ΚΑΔ) που δραστηριοποιούνται, μειώνεται σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό και προσδιορίζεται σε 5% επί της διαφοράς. Παράδειγμα: ελεύθερος επαγγελματίας με ετήσιο τζίρο 35.000 ευρώ υπερβαίνει τον μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών του ΚΑΔ κατά 10.000 ευρώ (ετήσιος τζίρος 35.000 ευρώ - μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών ΚΑΔ 25.000 ευρώ = 10.000 ευρώ). Η προσαύξηση 5% θα εφαρμοστεί επί του ποσού των 10.000 ευρώ. 'Αρα το τεκμήριο στην περίπτωση αυτή προσαυξάνεται κατά 500 ευρώ.

Προβλέπονται νέες περιπτώσεις στις οποίες το τεκμήριο μειώνεται κατά 50%. Είναι όσοι έχουν ποσοστό αναπηρίας 67-79%, από 80% και πάνω υπάρχει πλήρης απαλλαγή, οι μονογονείς με ανήλικα τέκνα, οι γονείς με εξαρτώμενα τέκνα που έχουν νοητική ή σωματική αναπηρία τουλάχιστον 67% και οι γονείς πολύτεκνων οικογενειών.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες με νεοσύστατη επιχειρηματική δραστηριότητα θα έχουν τις ακόλουθες μειώσεις της ελάχιστης αμοιβής: 100% δηλαδή, πλήρης απαλλαγή για τα 3 πρώτα χρόνια, 67% μείωση για τον 4ο χρόνο και 33% μείωση για τον 5ο χρόνο. Με τον τρόπο αυτό αναγνωρίζονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες κατά την έναρξη και στα πρώτα χρόνια της δραστηριότητάς τους.

Η Κυβέρνηση πιστή στις δεσμεύσεις της και με σεβασμό σε όσες προτάσεις κατατέθηκαν στην διαβούλευση προχωρά το μεταρρυθμιστικό της έργο. Το νομοσχέδιο στοχεύει στον μέγιστο δυνατό περιορισμό της φοροδιαφυγής με απώτερο σκοπό τα έσοδα που θα προκύψουν αλλά και οι πόροι που θα εξοικονομηθούν να διατεθούν στην ενίσχυση της Υγείας, της Παιδείας αλλά και των πλέον ευάλωτων συμπολιτών μας που έχουν πραγματικά ανάγκη.

Δικαιοσύνη

Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Η βασική φιλοσοφία της νομοθετικής αυτής πρωτοβουλίας επικεντρώνεται, σε δύο άξονες:

Α. στον περιορισμό της μικρομεσαίας εγκληματικότητας, με ταυτόχρονη καταπολέμηση της ατιμωρησίας με έκτιση των ποινών

Επανέρχεται η μετατροπή ποινής σε χρήμα και προβλέπεται για ποινές φυλάκισης έως 2 έτη μαζί με την έκτιση ποινών με εναλλακτικούς τρόπους κοινωφελούς εργασίας

για ποινές φυλάκισης από 2 έως 3 έτη προβλέπεται πραγματική έκτιση μέρους της ποινής έως 6 μήνες

για ποινές άνω των 3 ετών προβλέπεται πραγματική έκτιση σε σωφρονιστικό κατάστημα

αυξάνεται το ανώτατο όριο κάθειρξης για κακουργήματα από τα 15 στα 20 έτη.

αυξάνεται το ανώτατο όριο κάθειρξης επί συρροής κακουργημάτων από 20 στα 25 έτη και επί συρροής πλημμελημάτων από 8 στα 10 έτη.

Αυστηροποιούνται οι προϋποθέσεις της υφ' όρον απόλυσης. Πλέον θα εναπόκειται στην ουσιαστική κρίση του δικαστικού συμβουλίου ανάλογα με την επικινδυνότητα του εγκλήματος και τα ατομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του δράστη, ανεξαρτήτως τυπικών προϋποθέσεων συμπλήρωσης χρόνου κράτησης.

Β. και στην επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας, ως βασικού μέρους του μεγάλου στόχου για ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης.

Επιβάλλονται υψηλά χρηματικά πρόστιμα για τους δικομανείς και όσους με δόλιες και προφανώς αβάσιμες μηνύσεις απασχολούν ασκόπως τον μηχανισμό απονομής της δικαιοσύνης.

Περιορίζονται οι αναβολές σε μια από κάθε αιτία και προβλέπεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου για την ενίσχυση των υποδομών της δικαιοσύνης, όταν το αίτημα αναβολής αφορά παράλληλη επαγγελματική υποχρέωση συνηγόρου σε άλλη δίκη.

Προβλέπεται εξέταση με τεχνολογικά μέσα. Οποιαδήποτε κατάθεση, όπως μάρτυρα, πραγματογνώμονα, τεχνικού συμβούλου, διερμηνέα ή διαδίκου, ανωμοτί εξηγήσεις ή απολογία κατηγορουμένου, μπορεί να διεξαχθεί με τη χρήση τεχνολογικών μέσων, όταν υπάρχει σοβαρό κώλυμα εμφάνισης ή κίνδυνος από την αναβολή ή για την ασφαλή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Η αναστολή της ποινής για πλημμελήματα θα μπορεί να χορηγηθεί κατ' εξαίρεση και όχι κατά κανόνα και σε ποινές φυλάκισης έως ένα έτος, όταν οι αμετάκλητες προηγούμενες καταδίκες δεν υπερβαίνουν το ένα έτος

Εκδικάζονται άμεσα, χωρίς τήρηση της χρονοβόρας ενδιάμεσης διαδικασίας των συμβουλίων, τα κοινώς επικίνδυνα κακουργήματα όπως εμπρησμός δάσους, διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών και τα κακουργήματα ειδικών ποινικών νόμων.

Άλλες σημαντικές τροποποιήσεις που προβλέπονται είναι οι εξής:

Αυστηροποιούνται οι ποινές που αφορούν διάπραξη ενδοοικογενειακής βίας εις βάρος αλλά και ενώπιον ανηλίκου.

Παρέχονται κίνητρα αλλά και υποχρεούνται επαγγελματίες όπως κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, ιατροί, εκπαιδευτικοί ν' αναφέρουν αμελλητί κάθε περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας ενώ λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τα θύματα μέσω ατομικής αξιολόγησης τους και διαχείρισης του κινδύνου επανάληψης της βίας και δευτερογενούς θυματοποίησης.

Αυστηροποιείται η ποινή για το αδίκημα του εμπρησμού δασών και απαγορεύεται κάθε μορφής αναστολή ή μετατροπή της ποινής

Προβλέπεται η επιβολή παρεπόμενης ποινής δήμευσης περιουσίας του καταδικασθέντος εμπρηστή, ανάλογης με το μέγεθος και την αξία της βλάβης.

Ποινικοποιούνται με αυστηρές κυρώσεις οι προπαρασκευαστικές πράξεις εμπρησμού δηλαδή η κατοχή εμπρηστικών υλών ή αντικειμένων με σκοπό την προετοιμασία διάπραξης εμπρησμού δάσους και η ποινή δεν αναστέλλεται ούτε μετατρέπεται.

Προβλέπεται αξιόποινο, με ποινή φυλάκισης μέχρι ένα έτος, για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης των υπόχρεων με διατάξεις λήψης μέτρων πυροπροστασίας όταν η παράλειψη αυτή συμβάλλει ουσιωδώς στην εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Επιδόματα

Από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον Οργανισμό Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καταβλήθηκαν χθες σε 1.383.033 δικαιούχους, συνολικά 325.242.738 ευρώ για μια σειρά από επιδόματα μεταξύ των οποίων: παιδιού, στέγασης, Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, αναπηρικά, στεγαστικής συνδρομής, ομογενών, προσωπικού βοηθού, γέννησης κλπ.

Ανακοινώθηκαν χθες από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και ενέργειας τα μέτρα στήριξης για τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος για τον Δεκέμβριο, τα οποία ξεπερνούν συνολικά τα 34,7 εκατ. Ευρώ.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε η 20η καταβολή πρώτης αρωγής. Μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί 121,7 εκατ. ευρώ σε περισσότερους από 33.613 πλημμυροπαθείς.

Εξωτερική Πολιτική

Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ήδη από το πρωί, ενημερώνει αρχηγούς και εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων σχετικά με το επικείμενο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας με την Τουρκία το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 7 Δεκεμβρίου».

Ερωτηθείς για την επιστολική ψήφο, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε: «Καταρχάς επαναλαμβάνω αυτό το τεστ είναι μία εμβληματική ιστορική και τεράστιας σημασίας μεταρρύθμιση και έρχεται ουσιαστικά να εφαρμοστεί στις ευρωεκλογές οι οποίες λαμβάνουν χώρα μαζί με τα 50 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Είναι κάτι που συμβαίνει στη συντριπτική πλειοψηφία των χωρών της Ευρώπης και όχι μόνο, και μάλιστα η χώρα μας είναι μία από τις λίγες χώρες που εφαρμόζεται το σύστημα για τις ευρωεκλογές χωρίς εξαιρέσεις, ή όχι μόνο στοχευμένα σε μία κατηγορία ψηφοφόρων, π.χ. να εφαρμόζεται μόνο για το εξωτερικό ή μόνο για κάποιους που δεν θα μπορούσαν να προσέλθουν στην κάλπη. Επαναλαμβάνω ότι είναι ο μοναδικός τρόπος ψηφοφορίας για τις εκλογές του εξωτερικού, και προαιρετική επιλογή των εκλογέων του εσωτερικού, για να κάνουν χρήση εφόσον κάνουν αυτήν την επιλογή, μέχρι το χρονικό διάστημα που έχει αναφέρει το Υπουργείο Εσωτερικών, νομίζω 40 μέρες, μετά από το οποίο προφανώς δεν θα έχουν το δικαίωμα και πρέπει να ψηφίσουν δια ζώσης. Στην επιστολική ψήφο εξασφαλίζεται και το αδιάβλητο μέσα από μία σειρά από διαδικασίες που θα εφαρμοστούν όταν θα πάμε στη διαδικασία. Παράδειγμα, η διπλή ταυτοποίηση με κινητό. Και μένει το ζήτημα της ταυτοπροσωπίας. Μέσα στο φάκελο, θα βάζει ο εκλογέας υπεύθυνη δήλωση όπου θα υπογράφει ο ίδιος, και βέβαια το γεγονός ότι υπάρχει ένας ξεχωριστός φάκελος σφραγισμένος, που στη συνέχεια βέβαια θα αποστέλλεται από τον εκλογέα μέσα στον μεγαλύτερο φάκελο, έναν φάκελο ο οποίος είναι αδύνατον λόγω κατασκευής του να παραχαραχθεί. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε και σε αυτούς τους μήνες και μέσα από την εξοικείωση με τη διαδικασία.

Θα παραλαμβάνονται από τους εκπροσώπους της δικαστικής αρχής που θα υπηρετούν από το πρωί, οι φάκελοι. Ο μεγαλύτερος φάκελος μέσα θα έχει και το φάκελο της πληροφορίας, ο οποίος θα παραμένει σφραγισμένος μέσα στην αντίστοιχη κάλπη και θα ξεσφραγίζεται όποτε επιτρέπεται και μόνο, όπως συμβαίνει και με τις αντίστοιχες διά ζώσης ψήφους, δηλαδή μετά το πέρας της ψηφοφορίας. Σε όλη αυτή τη διαδικασία, μέσα στο χώρο ο οποίος θα επιλεγεί, θα είναι προφανώς παρόντες και εκπρόσωποι εκλογικοί αντιπρόσωποι όλων των κομμάτων. Αυτό το οποίο αξίζει να πούμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει χρησιμοποιήσει τις βέλτιστες δυνατές πρακτικές των υπολοίπων χωρών της Ευρώπης. Ούτως ή άλλως με βάση και την νομοθεσία και τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές αποφάσεις, είναι η βέλτιστη διαδικασία και εγώ θέλω να τονίσω ξανά την κοινωνική διάσταση αυτής της πρωτοβουλίας, που θα μπορούσε κανείς να πει για χρόνια ότι ήταν αυτονόητη, αλλά δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο, και έρχεται τώρα η στιγμή να γίνει. Νομίζω ότι είναι μία διαδικασία που διευκολύνει τους υπερήλικες συμπολίτες μας, συμπολίτες μας οι οποίοι μπορεί να νοσούν από μία βαριά ασθένεια, φοιτητές που σπουδάζουν σε άλλη πόλη από αυτή που ασκούν τα εκλογικά τους δικαιώματα, νέους συμπολίτες μας οι οποίοι δουλεύουν σεζόν, μαθητές στις τελευταίες τάξεις που έχουν δικαίωμα ψήφου και είναι σε μία διαδικασία εξετάσεων, ανθρώπους οι οποίοι μένουν σε άλλη περιοχή από εκείνη στην οποία ψηφίζουν, κατοίκους του εξωτερικού και ούτω καθεξής. Αυτό που θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό, είναι ότι για να δημιουργηθεί με τη διά ζώσης διαδικασία εκλογικό τμήμα έπρεπε να υπάρχει ένας ελάχιστος αριθμός εκλογέων. Κάτι τέτοιο δημιουργούσε μία πολύ δύσκολη διαδικασία για κάποιους οι οποίοι ήταν σε περιοχές που δεν είχε συμπληρωθεί αυτός ο ελάχιστος αριθμός, και έπρεπε να ταξιδέψουν πολλά χιλιόμετρα μακριά για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Τώρα θα μπορούν να το κάνουν από τον τόπο διαμονής τους».

Νομίζω ότι εδώ η αντιπολίτευση μπερδεύει τη διαδικασία των εκλογών των βουλευτικών και των ευρωεκλογών. Επισημαίνω ξανά ότι αυτό αφορά τις ευρωεκλογές, για αυτό και χρειάζεται απλή πλειοψηφία 151 εδρών, δε χρειάζεται αυξημένη κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Καλό είναι να μην είναι ένα τέτοιο θέμα, αντικείμενο σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης. Γιατί –να μην κοροϊδευόμαστε– ψήφος κατά αυτού του νομοσχεδίου, ψήφος κατά της δυνατότητας για επιστολική ψήφο, ουσιαστικά είναι ψήφος υπέρ της αποχής. Γιατί κάνουμε πολλές συζητήσεις για την αποχή όλα αυτά τα χρόνια, αλλά ήρθε η ώρα να κάνουμε σημαντικές πράξεις γι’ αυτό.

Αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία αφορά τις ευρωεκλογές. Είναι άλλη η διαδικασία που χρειάζεται για τις εθνικές εκλογές. Είναι σαφές ότι η βούληση μας είναι αυτό να ξεκινήσει να συζητείται και για τις εθνικές εκλογές. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε κάτι δεσμευτικό, ούτε κάτι το οποίο μπορεί να νομοθετηθεί μαζί με το παρόν νομοσχέδιο. Είναι ένα επόμενο βήμα, καθώς σίγουρα για τους εκλογείς εκτός της Ελλάδας, η αντικατάσταση της διά ζώσης ψηφοφορίας στις βουλευτικές εκλογές με επιστολική ψήφο, θέλει αυξημένη πλειοψηφία 200 εδρών, όπως πέρασε δηλαδή και ο άλλος εκλογικός νόμος. Οπότε και για τους εντός Ελλάδος θα ξεκινήσει η συζήτηση. Όταν έρθει εκείνη η στιγμή θα είμαστε εδώ να το δούμε, να το εξετάσουμε και το ξαναλέω η οποιαδήποτε ανακοίνωση για νομοθετική πρωτοβουλία, γίνεται μετά από νομικό έλεγχο περί του τι συμβαίνει σε άλλες χώρες σχετικά με αυτό το θέμα.

Αφορά μόνο τις ευρωεκλογές και όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, θα κάνουμε και τη συζήτηση για τις εθνικές εκλογές. Στην εισαγωγική μας τοποθέτηση χαρακτηρίσαμε την επιστολική ψήφο «εργαλείο μείωσης της αποχής». Θυμίζω τις δεύτερες εκλογές: ένας στους δύο δεν πήγε να ψηφίσει στις δεύτερες δημοτικές και περιφερειακές αρχαιρεσίες.

Όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, καλό είναι η αντιπολίτευση να μην ψάχνει αιτιάσεις για να κάνει “αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση”. Αυτό είδαμε που οδήγησε δεν χρειάζεται να το κάνει πράξη και το ΠΑΣΟΚ.

Από την άλλη η αιτίαση του ΚΚΕ είναι εκτός τόπου και χρόνου και στερείται λογικής. Δεν θα ψηφίζει κανείς παραβιάζοντας τη μυστικότητα της ψήφου. Η διαδικασία έχει τα χαρακτηριστικά του αδιάβλητου. Πρόκειται για τη συνήθη τακτική του ΚΚΕ να απαντά “όχι σε όλα”».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τον ισχυρισμό του Ρίσι Σούνακ ότι ο Πρωθυπουργός δεν τήρησε τις δεσμεύσεις του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε: «Δεν ισχύει η αιτίαση του βρετανού πρωθυπουργού. Ο Έλληνας πρωθυπουργός απλώς επανέλαβε μία πάγια εθνική τάση διεκδίκησης για τα γλυπτά του Παρθενώνα, όπως κάνει με κάθε ευκαιρία».

