Σαλαμίνα - ασέλγεια σε ανήλικο: Προφυλακίστηκε ο ιερέας

Το πρωί οδηγήθηκε με χειροπέδες στα δικαστήρια του Πειραιά, προκειμένου να απολογηθεί. Τι υποστήριξε.

Προφυλακιστέος κρίθηκε σήμερα από τον ανακριτή ο 68χρονος παλαιοημερολογίτης ιερέας από τη Σαλαμίνα, ο οποίος κατηγορείται για ασέλγεια κατ’εξακολούθηση σε 12χρονο αγόρι.

Το πρωί οδηγήθηκε με χειροπέδες στα δικαστήρια του Πειραιά, προκειμένου να απολογηθεί.

Ο ιερέας επέμεινε στην αθωότητα του αλλά δεν έπεισε ανακριτή και εισαγγελέα και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μέχρι την δίκη.

