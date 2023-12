Οικονομία

Τέλη κυκλοφορίας: Η ΑΑΔΕ έστειλε στοιχεία σε λάθος ιδιοκτήτες!

Αλαλούμ με τα τέλη κυκλοφορίας. Στοιχεία άλλων χρηστών σε ιδιοκτήτες οχημάτων έστειλε η ΑΑΔΕ. Κατεπείγουσα ΕΔΕ διέταξε ο Πιτσιλής για την διαρροή δεδομένων.

Την εκ παραδρομής αποστολή στοιχείων άλλων χρηστών σε μηνύματα που απέστειλε προς οφειλέτες τελών κυκλοφορίας του 2018 ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ.

Ηδη ο επικεφαλής της ανεξάρτητης Αρχής Γ. Πιτσιλής διέταξε τη διενέργεια Ενορκης Διοικητικής Εξέτασης για το λάθος, ενώ η ΑΑΔΕ ζητά από τους χρήστες που έλαβαν τα μηνύματα να τα διαγράψουν άμεσα και οριστικά.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνει η ΑΑΔΕ σε σχετική ανακοίνωση, «στο πλαίσιο της βεβαίωσης τελών κυκλοφορίας έτους 2018 σε 89.494 οφειλέτες, που δεν προσκόμισαν δικαιολογητικά απαλλαγής τους από τα τέλη, τα μηνύματα κοινοποίησης των τελών κυκλοφορίας σε ορισμένους οφειλέτες περιέλαβαν -λόγω τεχνικής αστοχίας- ονοματεπώνυμα και όνομα χρήστη - username (όχι κωδικούς πρόσβασης - password) και άλλων οφειλετών».

Σε διευκρινιστική ανακοίνωση, η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι οι οφειλέτες που έλαβαν mail με ονοματεπώνυμα και όνομα χρήστη - username άλλων οφειλετών, ανέρχονται σε 16.000.

Οπως αναφέρει η Ανεξάρτητη Αρχή «άμεσα ενημέρωσε την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως προβλέπει ο νόμος.

Οι παραλήπτες των μηνυμάτων αυτών ήδη λαμβάνουν από τη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με το οποίο τους ζητείται να διαγράψουν άμεσα και οριστικά από την εισερχόμενη αλληλογραφία τους τα εν λόγω μηνύματα, επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, απαγορεύεται η διατήρηση, κοινοποίηση και εν γένει χρήση πληροφοριών, που αφορούν σε άλλα πρόσωπα.

Δεδομένου ότι στα μηνύματα που εστάλησαν εκ παραδρομής δεν περιέχονται κωδικοί πρόσβασης - password (οι οποίοι τηρούνται σε κρυπτογραφημένη μορφή και δεν είναι ανακτήσιμοι ούτε από την ΑΑΔΕ), ούτε στοιχεία οφειλών για τους άλλους οφειλέτες, που περιελήφθησαν στα μηνύματα αυτά, δεν υπάρχει κίνδυνος διαρροής περαιτέρω προσωπικών δεδομένων.

Ωστόσο, η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ θα αποστείλει οδηγίες προς τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, προκειμένου για την αλλαγή κωδικών πρόσβασης, εφόσον το επιθυμούν.

Υπενθυμίζεται ότι παγίως συστήνεται, ως μέτρο προληπτικής προστασίας των προσωπικών δεδομένων, η συχνή αλλαγή των κωδικών πρόσβασης TAXISnet.

Για το περιστατικό, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής διέταξε τη διενέργεια κατεπείγουσας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, για την απόδοση πειθαρχικών ευθυνών και την αποτροπή επανάληψης παρόμοιου περιστατικού στο μέλλον.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα ανωτέρω, οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν μέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ: +30 213 162 1000, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: Δευτέρα - Παρασκευή, 07:30 - 17:00.

