Πολιτική

Κεραμέως - Επιστολική ψήφος: Η διαδικασία, οι φάκελοι και η “ασπίδα” κατά της νοθείας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το υλικό που θα σταλεί στους εκλογείς έδειξε στον ΑΝΤ1 η Υπ. Εσωτερικών, εξηγώντας βήμα - βήμα την διαδικασία της επιστολικής ψήφου. Ποιοι μπορούν να ψηφίσουν με επιστολή εντός και εκτός Ελλάδας.

-

Στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» του ΑΝΤ1 μίλησε το Σάββατο η Υπουργός Εσωτερικών σχετικά με την επιστολική ψήφο.

Η Νίκη Κεραμέως έδειξε όλο το υλικό που θα παραλάβουν οι εκλογείς που θα δηλώσουν μέχρι και 40 ημέρες πριν από τις ευρωεκλογές ότι θέλουν να ψηφίσουν μέσω επιστολής, αναφέροντας τι θα περιέχεται σε κάθε φάκελο, αλλά και το πώς θα επιλεγούν οι υποψήφιοι από το ψηφοδέλτιο με όλα τα κόμματα, που θα συνοδεύεται από μικρό βιβλιαράκι με όλους τους υποψηφίους όλων των πολιτικών φορέων που συμμετέχουν στις Ευρωεκλογές.

Όπως εξήγησε η κ. Κεραμέως, μέχρι το Σάββατο πριν τις εκλογές, στις 17:00 θα πρέπει να έχουν έρθει οι φάκελοι με τις επιστολικές ψήφους και αμέσως μετά θα σβήνεται το όνομα του εκλογέα από τους φυσικούς καταλόγους και έτσι δεν θα μπορεί να διπλοψηφίσει κάποιος.

Ως προς την διασφάλιση του απορρήτου της ψήφου και της αποφυγής κάθε είδους νοθείας, η Υπουργός Εσωτερικών είπε ότι υπάρχουν πολλές δικλείδες, λέγοντας, μεταξύ άλλων, «μπαίνω σε πλατφόρμα με κωδικούς TAXIS που ξέρω μόνο εγώ, θα μου έρθει κωδικός επαλήθευσης στο κινητό μου, μπορώ να παρακολουθήσω την πορεία του φακέλου, ο φάκελος που θα σταλεί από το ΥΠΕΣ θα παραδοθεί αποκλειστικά σε μένα ή σε άτομο που έχω εξουσιοδοτήσει, ενώ στον φάκελο μέσα που θα στείλει ο εκλογές θα υπάρχει και απόδειξη ταυτοπροσωπίας ή αυτή θα γίνεται μέσω του Gov.gr, αυτό ακόμη το μελετάμε. Είναι πολλές οι δικλείδες ασφάλειας για την επαλήθευση».

Σε ότι αφορά την διαχείριση και καταμέτρηση της επιστολικής ψήφου, η Νίκη Κεραμέως είπε ότι «οι φάκελοι θα συγκεντρωθούν σε αίθουσες Πρωτοδικείων, θα φυλάσσονται από την Αστυνομία και θα υπάρχει επιτήρηση των χώρων ε κάμερες ασφαλείας. Θα παραμένουν έτσι μέχρι να ανοίξουν οι φάκελοι την Κυριακή στις 19:00, μαζί με όλες τις άλλες κάλπες, παρουσία δικαστικών λειτουργών και εκπροσώπων των κομμάτων».

«Το κράτος θα πληρώσει τα ταχυδρομικά τέλη, θα δούμε αν θα είναι προπληρωμένα ή θα δοθεί το ποσό εκ των υστέρων στον εκλογέα, ακόμη δεν έχουμε καταλήξει», διευκρίνισε η κ. Κεραμέως.

Σχετικά με την υιοθέτηση της επιστολικής ψήφου, είπε ότι «αλλάζει το τοπίο και για τους απόδημους και για το εσωτερικό της Ελλάδας. Μπορεί να ψηφίσει όποιος ζει στο εξωτερικό, χωρίς κάποιο άλλο κριτήριο, αρκεί να είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους, μάλιστα ακόμη και κάποιος που έχει πάει στο εξωτερικό για το Σαββατοκύριακο των εκλογών μπορεί να ψηφίσει με επιστολική ψήφο αν το δηλώσει εγκαίρως».

Προσέθεσε ότι «ισχύει για εργαζόμενους στον τουρισμό που δεν βρίσκονται στον τόπο που έχουν τα εκλογικά δικαιώματα τους, για ηλικιωμένους, για ασθενείς, για ανάπηρους, για μαθητές που δίνουν εξετάσεις, για φοιτητές, άρα είναι ένα κοινωνικό μέτρο».

Απαντώντας γιατί δεν θα ισχύσει το μέτρο και στις προσεχείς εθνικές εκλογές, η Υπουργός Εσωτερικών απάντησε ότι «είναι πιο σύνθετο το θέμα των εθνικών εκλογών, έχει περισσότερες παραμέτρους, θα το δούμε βήμα – βήμα. Προς ώρας το σύστημα περιορίζεται στις Ευρωεκλογές και σε τυχόν δημοψηφίσματα και βλέπουμε αργότερα για άλλες διαδικασίες».

Ειδήσεις σήμερα:

Γεωργιάδης: Οι αυξήσεις στις συντάξεις “κλείδωσαν” στο 3%

Φορολογία: Οι 22 αλλαγές από το νέο έτος - Ποιους αφορούν

Κυψέλη - Τροχαίο: Μηχανή έπεσε σε δέντρο - Νεκρός ο αναβάτης