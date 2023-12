Αθλητικά

UEFA: Europa League Γυναικών από το 2025

Έρχεται το γυναικείο Europa League και αλλαγές στη μορφή του Champions League Γυναικών, που θα μπορούσε σύντομα να αποκτήσει ένα μικρό αδερφάκι.

Στη σημερινή συνεδρίασή της (2/12), η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA θα μπορούσε να επικυρώσει τη δημιουργία του Europa League Γυναικών από το 2025, ενώ θα πρέπει επίσης να γίνουν αλλαγές στη μορφή του Champions League Γυναικών, που θα μπορούσε σύντομα να αποκτήσει ένα μικρό αδερφάκι.

Σύμφωνα με τη βρετανική Telegraph, η UEFA θα ήθελε να ξεκινήσει από το 2025 μια νέα ευρωπαϊκή διοργάνωση, ένα είδος Europa League. Στη συνεδρίαση αυτού του Σαββάτου στο περιθώριο της κλήρωσης του Euro 2024, η Εκτελεστική Επιτροπή του κυβερνώντος σώματος του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου θα πρέπει να αποφασίσει σχετικά.

Σύμφωνα με το βρετανικό μέσα ενημέρωσης, η προοπτική να δούμε αυτήν τη νέα διοργάνωση είναι «πιο κοντά από ποτέ», ενώ ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στην τρέχουσα μορφή του Champions League Γυναικών. Ο ευρωπαϊκός κύκλος θα ολοκληρωθεί στο τέλος της σεζόν 2024-2025 και δεν μπορούν να γίνουν αλλαγές πριν από αυτό.

Αυτή η νέα διοργάνωση, που θα θεωρούνταν ένα είδος προθάλαμου για το Champions League, δεν θα έπρεπε απαραίτητα να ονομάζεται Europa League. Όταν ξεκίνησε το 2001, η ναυαρχίδα της γυναικείας διοργάνωσης ποδοσφαίρου ονομαζόταν Κύπελλο Γυναικών UEFA, μεταβαίνοντας στο Champions League το 2009.

Αυτή τη στιγμή, το Champions League Γυναικών προσφέρει μια φάση ομίλων με 16 ομάδες, χωρισμένες σε τέσσερις ομίλους.





