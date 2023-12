Πολιτική

Σακελλαροπούλου - Γεραπετρίτης για επίσκεψη Ερντογάν: Σεβασμός στο διεθνές δίκαιο

Ο υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε την ΠτΔ για την επικείμενη διεξαγωγή του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου δέχθηκε νωρίτερα σήμερα στο Προεδρικο Μέγαρο τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

Ο υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε την ΠτΔ για την επικείμενη διεξαγωγή του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας, την ερχόμενη Πέμπτηστην Αθήνα.

Στο διάλογο που είχαν, το μήνυμα που έστειλε η κ. Σακελλαροπούλου, είναι ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι πολιτική αρχών και παραμένει σε αυτήν, δεν χρειάζεται υπερβολική ρητορική, αλλά σεβασμός στο διεθνές δίκαιο. Μάλιστα, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας επεσήμανε ότι η Ελλάδα προσδοκά μια καλή συνεργασία, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι πολιτική αρχών εν μέσω πολλαπλών κρίσεων που έχουμε αυτή τη στιγμή στον κόσμο και μάλιστα με βάση ακριβώς αυτές τις αρχές και προσηλωμένη στο διεθνές δίκαιο, θα προσέλθει στη συζήτηση και μάλιστα με φρόνηση και σοβαρότητα.

