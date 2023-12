Κόσμος

Επίσκεψη Ερντογάν: Το πρόγραμμα του Τούρκου προέδρου

Ποιες συναντήσεις θα πραγματοποιήσει ο προέδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια της σύντομης επίσκεψής του στη χώρα μας.

Προσδιορίζεται σταδιακά, όσο περνούν οι τελευταίες ημέρες πριν από την άφιξη, το πρόγραμμα της σύντομης επίσημης επίσκεψης του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν στην Αθήνα. Ο κ. Ερντογάν θα φτάσει λίγο πριν τις 11.00 το πρωί της Πέμπτης 7 Δεκεμβρίου στην Αθήνα, συνοδευόμενος από πολιτικούς συνεργάτες του, υπουργούς και τούρκους δημοσιογράφους. Αποφεύχθηκε η άφιξη του στην Αθήνα το προηγούμενο βράδυ, λόγω των εκδηλώσεων διαμαρτυρίας που αναμένεται να πραγματοποιηθούν στο κέντρο της πόλης για τη συμπλήρωση 15 χρόνων από την αστυνομική δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Το πρώτο ραντεβού του κ. Ερντογάν θα είναι εθιμοτυπικά στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα γίνει δεκτός από την Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Τον Τούρκο πρόεδρο θα υποδεχθεί αρχηγός του Ελληνικου κράτους για πρώτη φορά μετά από το 2017. Ενώ ο κ. Ερντογάν θα βρίσκεται στο Προεδρικό, οι υπουργοί που θα τον συνοδεύουν θα πάρουν τον δρόμο για αρκετά υπουργεία, όπου θα γίνουν διμερείς συναντήσεις με τους ομολόγους τους.

Στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου ο κ. Ερντογάν θα βρεθεί αμέσως μετά το Προεδρικό Μέγαρο, θα είναι παρόντες από ελληνικής πλευράς ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και η διπλωματική σύμβουλος του κ. Μητσοτάκη Άννα Μαρία Μπούρα, και από τουρκικής πλευράς ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και ο διπλωματικός σύμβουλος του Ερντογάν Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς.

Αμέσως μετά τη συνάντηση, προγραμματίζονται κοινές δηλώσεις, και γεύμα εργασίας στο Μαξίμου, το οποίο θα επέχει τη θέση συνεδρίασης της Ολομέλειας του Ανωτάτου Συμβουλίου.

Κατόπιν, ο Τούρκος πρόεδρος και η αντιπροσωπεία της γείτονος χώρας, αναμένεται να αναχωρήσουν από την Ελλάδα, περίπου στις 15.00.

