“Εδώ Τουρκία”: Η επαναφορά του Ιμάμογλου και τα τρία εμπόδια (βίντεο)

Η Άννα Ανδρέου και ο Δημήτρης Τριανταφύλλου αναλύουν το πολιτικό σκηνικό ενόψει των δημοτικών εκλογών στην Τουρκία και το “οικογενειακό βαρύ χαρτί” του Ερντογάν που ίσως ριχτεί στην μάχη.

Η σειρά οδοιπορικών βίντεο - συζητήσεων «Εδώ Τουρκία», της ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννας Ανδρέου και του Δημήτρη Τριανταφύλλου, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Kadir Has της Κωνσταντινούπολης, συνεχίζεται με την πιθανολογούμενη μεγάλη μάχη για τον Δήμο Κωνσταντινούπολης, ανάμεσα στον Εκρέμ Ιμάμογλου και τον γαμπρό του Ταγίπ Ερντογάν.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά «Ο Εκρέμ Ιμάμογλου ετοιμάζεται να διεκδικήσει ξανά τον Δήμο Κωνσταντινούπολης αλλά ο δρόμος του δεν είναι εύκολος. Έχει να αντιμετωπίσει αρχικά δύο βασικά προβλήματα πριν αποφασίσει να υποβάλει υποψηφιότητα. Αλλά και αν τελικά υποβάλει ενδέχεται απέναντί του να βρει τον δημοφιλή Σελτσούκ Μπαϊράκτάρ, τον γαμπρό του Τούρκου Προέδρου ως ανθυποψήφιό του, όπως λένε οι φήμες».

