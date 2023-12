Κοινωνία

Τροχαίο Κυψέλης - θρήνος: Πήγαινε να πάρει τη γυναίκα του από τη δουλειά

Ο άτυχος άνδρας δε βγήκε στο δρόμο για λόγους αναψυχής αλλά για να εξυπηρετήσει τη σύζυγό του στην επιστροφή από τη δουλειά της.

Εικόνα: αρχείου

Μια τραγική λεπτομέρεια ήρθε να προστεθεί, στη βαριά θλίψη την οποία προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το Σάββατο στην περιοχή της Κυψέλης, με θύμα έναν άτυχο 45χρονο άντρα. Όπως ανέφεραν συγγενείς του θύματος, εκείνος τη συγκεκριμένη στιγμή δε βρισκόταν στο δρόμο για βόλτα ή αναψυχή, αλλά πήγαινε να παραλάβει τη σύζυγό του από τη δουλειά της.

Η γυναίκα είναι εργαζόμενη σε εστιατόριο, είχε τελειώσει τη βάρδια της και κάλεσε το σύζυγό της στο τηλέφωνο ζητώντας του, αν του είναι εφικτό, να περάσει από το κατάστημα, να την περισυλλέξει και να τη μεταφέρει στο κοινό τους σπίτι. Ακόμα μια λεπτομέρεια που αυξάνει την έκπληξη και το σπαραγμό, είναι η πληροφορία συγγενών και φίλων ότι ως μοτοσικλετιστής, ο 45χρονος δεν συνήθιζε να αναπτύσσει σχεδόν ποτέ υπερβολική ταχύτητα.

«Πήγαινε να πάρει τη γυναίκα του από την δουλειά, που εργάζεται σε εστιατόριο, είχαν τηλεφωνηθεί. Η γυναίκα είδε ότι αργούσε, πήρε ξανά τηλέφωνο και πλέον… το σήκωσε ο γιατρός» ανέφερε ξάδελφος του θύματος και πρόσθεσε: «Είχε λίγα νερά ο δρόμος, ψάχνουμε τις κάμερες από τους γείτονες να δούμε τι έγινε διότι συνήθως δεν έτρεχε».

