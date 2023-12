Κοινωνία

Κυψέλη - Τροχαίο: Μηχανή έπεσε σε δέντρο - Νεκρός ο αναβάτης

Πώς συνέβη το τροχαίο που "στοίχισε" την ζωή σε έναν άντρα.

Τροχαίο δυστύχημα συνέβη τη νύχτα στην Ανω Κυψέλη με θύμα οδηγό μοτοσικλέτας 45 ετών.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την Τροχαία, το δυστύχημα σημειώθηκε στις 00:50 σήμερα Σάββατο στη διασταύρωση των οδών Καυκάσου και Βελβενδού.

Υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 45χρονος εξετράπη της πορείας της, έφυγε από τον δρόμο και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε δέντρο, με αποτέλεσμα ο αναβάτης της να βρει τραγικό θάνατο.

