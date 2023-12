Αθλητικά

Λαύριο - Ολυμπιακός: νίκη.... “περίπατος” για τους Πειραιώτες

Το εντυπωσιακό σερί 23-0 που «έτρεξε» ο Ολυμπιακός σε ένα πεντάλεπτο, μεταξύ πρώτης και δεύτερης περιόδου, καθόρισε από νωρίς την έκβαση του αγώνα.

Αν και... καθυστέρησε κατά περίπου επτά λεπτά να «μπει» στο κλειστό του Λαυρίου, ο Ολυμπιακός μετέτρεψε σε υγιεινό περίπατο το παιχνίδι με την τοπική ομάδα, για την 9η αγωνιστική της Basket League. Ο πρωταθλητές συνέτριψαν 96-54 το Λαύριο και ανέβηκαν στο 8-1. Ο Ιγκνας Μπραζντέικις με 16 και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ με 15 πόντους ήταν οι πρώτοι σκόρερ των «ερυθρολεύκων». Ο Γιώργος Μπαρτζώκας άφησε εκτός 12άδας τον ΜακΚίσικ και τον τραυματία Ουίλιαμς-Γκος, ενώ ο Παπανικολάου χρησιμοποιήθηκε μόνο στο δεύτερο ημίχρονο. Ντεμπούτο με τους γηπεδούχους (3-6) έκανε ο νεοαποκτηθείς Σκάιλερ Φλάτεν, που σημείωσε 12 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 19-33, 25-50, 36-75, 54-96

Ενα σερί 23-0 που «έτρεξε» ο Ολυμπιακός σε ένα πεντάλεπτο, μεταξύ πρώτης και δεύτερης περιόδου, καθόρισε από νωρίς την έκβαση του αγώνα. Το Λαύριο προηγήθηκε 19-10, δυόμισι λεπτά πριν το τέλος του πρώτου δεκάλεπτου, αλλά το «ερυθρόλευκο» ξέσπασμα έφερε το σκορ στο 19-33 κι από κει και μετά τα πάντα πήραν το δρόμο τους. Οι φιλοξενούμενοι έκλεισαν το ημίχρονο με νέο σερί 12-0, «εκτόξευσαν» τη διαφορά στο +25 (50-25) και συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό, φτάνοντας ακόμη και στο +46 (89-43), πριν το τελικό 96-54

Διαιτητές: Καρπάνος, Λιότσιος, Χατζημπαλίδης

Οι συνθέσεις:

ΛΑΥΡΙΟ (Κώστας Μέξας): Μουρ 12 (1), Καστανέδα 4, Ντε Τζούλιους 18 (2τρ., 5ασ.), Γκρόμοβς, Θόρντον 3 (1), Φλάτεν 12 (4), Βαζούκης 3 (1), Δεϊμέζης 2, Σπρίντζιος, Παπαδάκης

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 6, Κάνααν 8 (2), Μπραζντέικις 16 (2τρ., 6ρ., 5ασ.), Πίτερς 10 (1), Μιλουτίνοφ 15, Λούντζης 12 (2), Λαρεντζάκης 8 (1), Πάπας 5 (1), Φαλ 6, Παπανικολάου, Σίκμα 6 (7ρ.), Τανούλης 4

