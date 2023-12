Ο Κασσελάκης έπαιξε ποδόσφαιρο σε ερασιτεχνικό πρωτάθλημα (εικόνες)

Life

Στιγμιότυπα από λίγες στιγμές χαλάρωσης, ευεξίας και άθλησης για τον επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Στην 5η αγωνιστική του Ερασιτεχνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Ανδρών Εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, συμμετείχε το Σάββατο το απόγευμα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης, παίζοντας ως μέλος της ομάδας των εργαζομένων της Εβδομαδιαίας Εφημερίδας Αθηνών «Αυγή».

Η Αυγή αντιμετώπισε την ομάδα των εργαζομένων της Ιστοσελίδας Αθλητικού Ρεπορτάζ «Sportal».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έπαιξε βασικός και αγωνίστηκε στην επίθεση φορώντας τη φανέλα με το νούμερο 10.

Ωστόσο, στο 30ο λεπτό αντιμετώπισε έναν ελαφρύ τραυματισμό στη γάμπα και ως αποτέλεσμα επέστρεψε στον πάγκο και έγινε αλλαγή με άλλο παίκτη της ομάδας.

