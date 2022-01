Κοινωνία

Αυγή: στόχος η εξυγίανση εν λειτουργία

Ραγδαίες οι εξελίξεις για την ιστορική εφημερίδα, με διακοπή του καθημερινού φύλλου. Αγωνία για τις θέσεις εργσαίας, διαβεβαιώσεις από την Κουμουνδούρου.

Το Πολιτικό Συμβούλιο του ΣΥΡΙΖΑ επανεπιβεβαίωσε ομόφωνα την Πέμπτη, την εμπιστοσύνη του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αυγής και εξουσιοδότησε τα μέλη του να προχωρήσουν σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις, "όσο δύσκολες και να είναι", όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά πηγές της Κουμουνδούρου, προκειμένου να επιτευχθεί η οικονομική εξυγίανση της επιχείρησης εν λειτουργία της εφημερίδας.

Η "Αυγή" θα ενισχύσει την παρουσία της διαδικτυακά και στο κυριακάτικο φύλλο

Μία ημέρα νωρίτερα, πηγές του ΣΥΡΙΖΑ σημείωναν τα εξής:

"Τους «πανηγυρισμούς» φιλοκυβερνητικών μέσων ενημέρωσης για «το οικονομικό αδιέξοδο και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στη προσπάθεια οικονομικής εξυγίανσης της Αυγής» σχολιάζουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, παρατηρώντας για τα πρώτα, ότι «ζουν από τις κάθε λογής λίστες Πέτσα, υπόγειες χρηματοδοτήσεις και θαλασσοδάνεια από τράπεζες, που ενίοτε σβήνονται με κυβερνητικές παρεμβάσεις», καθώς και τη «ΝΔ της διαπλοκής, των 'νταβατζήδων' και των 350 εκατ. ευρώ δανεικών και αγύριστων που φεσώνουν τους Έλληνες φορολογούμενους».

Στο πλαίσιο αυτό, οι πηγές του κόμματος θέλουν να ξεκαθαρίσουν πως «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κάνοντας χρηστή διαχείριση των οικονομικών του, δεν χρωστά ούτε ένα ευρώ, ούτε στις τράπεζες, ούτε πουθενά. Δεν έχει νταβαντζήδες να πληρώνουν με μαύρο χρήμα τα Μέσα του περιμένοντας 'ανταλλάγματα' και προσπαθεί εδώ και χρόνια να εξυγιάνει την οικονομική κατάσταση της Αυγής, η οποία μαζί με το ρ/σ Στο Κόκκινο απορροφά το 72% της κρατικής χρηματοδότησης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ».

Επισημαίνουν μάλιστα, ότι «ήδη από το 2018, οι εκθέσεις των ορκωτών λογιστών υπογραμμίζουν πως επί της ουσίας και δεδομένης της κρίσης του Τύπου, η Αυγή έχει οικονομικά χρεωκοπήσει και καταφέρνει να συνεχίζει την έκδοσή της μόνο και μόνο από την ισχυρή χρηματοδότηση του ΣΥΡΙΖΑ» και πως «συγκεκριμένα απορροφά 2 εκατ. ευρώ ετησίως, την ώρα που τα διαφημιστικά έσοδα διαρκώς μειώνονται, ενώ τα τελευταία δυο χρόνια της πανδημίας τα πράγματα έγιναν χειρότερα».

«Παράλληλα, οι μεγάλες ανατιμήσεις στο χαρτί που τίθενται σε ισχύ με το νέο έτος, επιδεινώνουν έτι περαιτέρω την οικονομική κατάσταση. Η πτώση των εσόδων του Μέσου και η αδυναμία περεταίρω χρηματοδότησης από το κομματικό ταμείο, εκ των πραγμάτων οδηγούν στην δύσκολη αλλά αδήριτη ανάγκη να μειωθεί το κόστος λειτουργίας της Αυγής. Διαβεβαιώνουμε λοιπόν, τόσο τους πολιτικούς μας αντιπάλους που χύνουν κροκοδείλια δάκρυα, όσο όμως - και κυρίως - τους Έλληνες φορολογούμενους, ότι για την επίλυση των οικονομικών προβλημάτων μας δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε το δρόμο της ΝΔ», τονίζουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, δεν θα πάρει «χρήμα 'στην υγεία των κορόιδων' [...] Ούτε θα πάρουμε θαλασσοδάνεια, ούτε θα φεσώσουμε τον ελληνικό λαό», προσθέτουν οι ίδιες πηγές και συνεχίζουν:

«Στο πλαίσιο αυτό, πριν από έναν σχεδόν μήνα, θέσαμε σε ισχύ ένα εξαιρετικά γενναιόδωρο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου για τους εργαζόμενους στην εφημερίδα Αυγή, το οποίο προέβλεπε για όσους ενταχθούν, άμεση καταβολή 28 μισθών και πλήρη αποπληρωμή όλων των παλαιότερων οφειλών. Ενημερώνουμε ότι παρόμοιο πρόγραμμα εθελούσιας δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή, όχι μόνο στο χώρο των ΜΜΕ, αλλά ούτε από τράπεζες ή πολυεθνικούς κολοσσούς».

Όπως αναφέρουν, «στο πρόγραμμα αυτό δυστυχώς, ζήτησαν να ενταχθούν μόλις 14 εργαζόμενοι, γεγονός που δεν μπορεί να διασφαλίσει την απαιτούμενη οικονομική εξυγίανση», ενώ υπογραμμίζουν ότι «αν κάτι τέτοιο δεν υλοποιηθεί άμεσα, τότε υπάρχει πράγματι ο κίνδυνος ολικού κλεισίματος της Αυγής, όχι μόνο του καθημερινού φύλλου. Και όχι από επιλογή, αλλά από οριστικό οικονομικό αδιέξοδο».

«Προς απογοήτευση όμως όσων πανηγυρίζουν, τις επόμενες ημέρες, τόσο η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, που αποτελεί το βασικό μέτοχο της εφημερίδας, όσο και το ΔΣ της εφημερίδας, θα κληθούν να εξετάσουν και να πάρουν τις δύσκολες αλλά αναγκαίες εκείνες αποφάσεις, όπως και το ενδεχόμενο προσωρινής αναστολής έκδοσης του καθημερινού φύλλου, που θα διασφαλίσουν ωστόσο, ότι η ιστορική εφημερίδα της Αριστεράς όχι μόνο ΔΕΝ θα κλείσει, αλλά θα ενισχύσει την παρουσία της, τόσο διαδικτυακά, όσο και στο κυριακάτικο φύλλο της», σημειώνουν οι πηγές του κόμματος και καταλήγουν: «Γιατί η διατήρηση και ενίσχυση της φωνής της Αυγής, ιδίως μέσα στο σύνθετο και δυστοπικό μιντιακό περιβάλλον που έχει εγκαθιδρύσει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, δεν είναι μόνο ζήτημα ιστορικότητας, αλλά και Δημοκρατίας".

Τις αρνητικές εξελίξεις ανακοίνωσε με μια ανάρτησή του στο facebook, ο Άγγελος Τσέκερης αναφέροντας πως απέτυχε ως διευθυντής ν α ανεβάσει την αναγνωσιμότητα και τους συνδρομητές της Αυγής, ενώ π αράλληλα "καρφώνει" τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν στήριξαν την εφημερίδα, καθώς από 60.000 μέλη δεν πλησιάστηκε καν ο στόχος για 5.000 συνδρομητές.

Ως εκ τούτου, όπως υποστήριξε, η Αυγή δεν είναι βιώσιμη, και γι' αυτό το καθημερινό της φύλλο σταματά να κυκλοφορεί.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άγγελοε Τσέκερη

«Λίγο κάτι σαν απολογισμός για την υπόθεση της Αυγής. Στην Αυγή ανέλαβα ως διευθυντής στα τέλη Απριλίου του 2018.

Πίστευα ότι ανεξάρτητα από την γενικότερη κρίση του τύπου, η κυκλοφορία της εφημερίδας ήταν δραματικά υποτιμημένη. Επομένως αν δείχναμε ενδιαφέρον και φροντίδα για την εικόνα και το περιεχόμενο της, ο κόσμος θα ανταποκρινόταν.

Και ο χώρος θα αποκτούσε μια βιώσιμη, παρεμβατική και σοβαρή εφημεριδα όπως του αξίζει. Τα καταφέραμε; Όχι. Η αλήθεια είναι ότι στην πορεία από τότε ως εδώ, η εφημερίδα απέκτησε νέους αναγνώστες. Αλλά οι νέοι αναγνώστες δεν πάνε στο περίπτερο.

Θέλουν το pdf. Και για να εξασφαλίσει την βιωσιμότητα της η εφημερίδα βασισμένη στο ηλεκτρονικό χρειάζονταν 5000 συνδρομητές. Θεωρούσα ότι σε μια δεξαμενή 60.000 μελών του κόμματος θα καταφέρναμε να συγκεντρώσουμε αυτόν τον κόσμο. Δεν καταφέραμε ούτε να το πλησιάσουμε.

Και η διεύθυνση αξιολογείται πάνω σε αυτό. Τους αναγνώστες τους κερδίζεις, δεν μπορείς να απαιτείς να σου τους φέρουν με το ζορι. Και δεν τους κερδίσαμε. Σήμερα η κατάσταση έχει ως εξης: Ελλείψει συνδρομητών, οι πόροι για να χρηματοδοτηθεί η καθημερινή έκδοση, απλά δεν υπάρχουν.

Τελεία. Αλλα και να υπήρχαν, είναι πολύ δύσκολο για μια συντακτική ομάδα να συνεδριάζει, να σχεδιάζει, να τσακώνεται, να δίνει τον καλύτερο εαυτό της, για ένα καθημερινό φύλλο που κυκλοφοριακά είναι τόσο προβληματικό. Είναι θέμα κύρους και αξιοπρέπειας.

Αυτή είναι η πραγματικοτητα. Η διεύθυνση αξιολογείται εξ του αποτελέσματος. Και το αποτέλεσμα σας το περιέγραψα. Σας ευχαριστώ για όλα. Και ειδικά στους ανθρωπους με τους οποιους δουλέψαμε μαζί τοσον καιρό, αλλά κυριως σε όσους και όσες αγαπούν πραγματικά την Αυγή, και το αποδεικνύουν καθημερινά εδώ, εκφράζω την ειλικρινή μου λύπη που δεν ως διευθυντης δεν κατάφερα κάτι καλύτερο. Αυτά»

Σε γενική συνέλευση των εργαζομένων της “ΑΥΓΗΣ”, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ, συμφωνήθηκαν τα κάτωθι:

"Όχι στο κλείσιμο της ΑΥΓΗΣ / Αγώνας για δουλειά και αξιοπρέπεια

Σε μία από τις μαζικότερες συνελεύσεις των τελευταίων ετών και σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα για την κρίσιμη ιστορικά στιγμή που βιώνει η εφημερίδα, η γενική συνέλευση των εργαζομένων της ΑΥΓΗΣ αποφάσισε ομόφωνα με 49 ψήφους ΥΠΕΡ τα εξής:

Δηλώνουμε απερίφραστα αντίθετοι σε κάθε σχεδιασμό για το κλείσιμο του καθημερινού φύλλου της ΑΥΓΗΣ και τη διάλυση της ιστορικής εφημερίδας της αριστεράς και του τόπου, που συμπληρώνει φέτος τα 70 χρόνια από τη γέννησή της.

Δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι μετά από 7 δεκαετίες αδιάλειπτης καθημερινής μάχης για την ενημέρωση, η οποία ανετράπη μόνο από το καθεστώς των συνταγματαρχών, οι εργαζόμενοι της ΑΥΓΗΣ παραμένουμε ακόμη εδώ και θα δώσουμε μάχη για να παραμείνει ανοιχτή η καθημερινή και κυριακάτικη έκδοση της, θα παλέψουμε για τις θέσεις εργασίας και τα δικαιώματά μας.

Καταγγέλλουμε ως απαράδεκτη και κυνική τη στάση της Διοίκησης, η οποία ενώ εξακολουθεί να μην μας ενημερώνει επίσημα για το σχέδιο καταστροφής της ΑΥΓΗΣ, έχει αρχίσει ήδη να υλοποιεί σχέδιο για το κλείσιμο του καθημερινού φύλλου και την απώλεια αγνώστου αριθμού θέσεων εργασίας, εντείνοντας την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος εθελουσίας εξόδου, το οποίο είχαμε καταγγείλει από την πρώτη στιγμή ως βόμβα στα θεμέλια του οργανισμού. Μέσα σε αυτό το κλίμα ενημερωθήκαμε και για την παραίτησή του διευθυντή της εφημερίδας Α. Τσέκερη, με αποτέλεσμα να μένει σήμερα διευθυντικά ακέφαλη.

Όμως η χρεωκοπία της εφημερίδας και η απαξίωση του δημοσιογραφικού της στίγματος έχει πρόσωπα και διευθύνσεις, και σίγουρα τα πρόσωπά αυτά δεν είναι των εργαζομένων, οι οποίοι επί σειρά ετών έχουμε βάλει πλάτη για τη διάσωση της εφημερίδας. Από το 2014 μέχρι σήμερα οι μισθοί της ΑΥΓΗΣ έχουν περικοπεί κατά το 1/3 και οι θέσεις εργασίας, κυρίως από αποχωρήσεις, έχουν μειωθεί κατά το 1/4, την ίδια στιγμή που υπάρχουν σημερινές οφειλές 600.000 ευρώ προς τους εργαζόμενους από δεδουλευμένα προηγούμενων ετών

Αναδεικνύουμε ξανά το εξόφθαλμα οξύμωρο γεγονός οι ιθύνοντες να επικαλούνται την επί σειρά ετών δυσχερή οικονομική κατάσταση του οργανισμού, προκειμένου να δικαιολογήσουν τόσο την εθελουσία όσο και το επερχόμενο λουκέτο, τη στιγμή που τον τελευταίο ενάμιση χρόνο έχουν προχωρήσει σε αύξηση δαπανών και σε προσλήψεις διευθυντικών στελεχών με υψηλούς μισθούς.

Επιπλέον, δεν έχουν προβεί σε κανένα απολογισμό τι έχουν επιτύχει ως προς τα έσοδα από διαφημίσεις, τις συνδρομές και τις ανείσπρακτες οφειλές πελατών προς την εφημερίδα, ενώ εκκρεμότητα παραμένει μέχρι σήμερα και η κατάθεση ενός συνολικού δημοσιογραφικού και οικονομικού σχεδίου.

Επαναλαμβάνουμε ακόμη τη δυσαρέσκειά μας από τις μη ικανοποιητικές απαντήσεις στις συναντήσεις του προηγούμενου διαστήματος με τον γενικό γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ως εκπρόσωπος του βασικού μετόχου δεν δεσμεύθηκε για τη συνέχιση του καθημερινού φύλλου την επόμενη μέρα του προγράμματος της εθελουσίας εξόδου.

Για το λόγο αυτό, ζητάμε εκ νέου συνάντηση αυτή τη φορά με τον πρόεδρο και πρώην πρωθυπουργό Αλ. Τσίπρα, με στόχο να λάβουμε καθαρές απαντήσεις σε σχέση με τη διάλυση της εφημερίδας, που έχει αρχίσει ήδη να υλοποιεί η Διοίκηση.

Την ίδια στιγμή, απευθυνόμαστε στους αναγνώστες και φίλους της ΑΥΓΗΣ, στον κόσμο της αριστεράς, στην κοινωνία, στους συναδέλφους μας στον κλάδο των ΜΜΕ, στους εργαζόμενους και τα σωματεία άλλων κλάδων, προκειμένου να στηρίξουν τον αγώνα μας για δουλειά και αξιοπρέπεια, που ξεκινάμε.

Στο πλαίσιο αυτό αποφασίσαμε μια σειρά κινήσεων, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αναρτήσεις πανό σε σημεία της πόλης ενάντια στο κλείσιμο της ΑΥΓΗΣ, ενημερωτικά σποτάκια με όλους αυτούς τους ανθρώπους, εργαζόμενους, απολυμένους, αγωνιζόμενους, μετανάστες, αποκλεισμένους, που η εφημερίδα μας έχει δώσει φωνή μέσα στα χρόνια, αποστολή ψηφίσματος προς ομοσπονδίες και σωματεία με το οποίο θα ζητάμε την αλληλεγγύη τους στην υπεράσπιση των θέσεων εργασίας και των δικαιωμάτων μας, καθώς και κείμενο συλλογής υπογραφών με αίτημα να μην κλείσει το καθημερινό φύλλο της ΑΥΓΗΣ.

Την ίδια στιγμή, αποφασίσαμε τη διοργάνωση συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας στην πλατεία Κουμουνδούρου στα γραφεία του συλλογικού ιδιοκτήτη, καθώς και στα γραφεία της εφημερίδας στην πλατεία Καραϊσκάκη, ενώ την Πέμπτη 13/11 καλούμε σε νέα συνέλευση εργαζομένων με θέμα τον προγραμματισμό κλιμακούμενων απεργιακών κινητοποιήσεων.

Οι στιγμές είναι κρίσιμες και δύσκολες, όμως, θα αγωνιστούμε ενάντια στο κλείσιμο του καθημερινού φύλλου της ΑΥΓΗΣ, με πυξίδα τη συλλογική μας δύναμη, την αλληλεγγύη και την αποφασιστικότητα που μας δίνει η πεποίθηση ότι είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Στην πλευρά της ιστορίας όπου θα βρίσκονται πάντα τα «λόγια που καίνε», όπως τιτλοφορούσε τα καθημερινά χρονογραφήματά του στην ΑΥΓΗ ο Κώστας Βάρναλης.

Η Γενική Συνέλευση των Εργαζομένων της ΑΥΓΗΣ".

